Cassian Andor: Diego Luna rivela cosa lo eccita della serie Disney + in arrivo

Diego Luna ammette che è stato “difficile” venire a sapere che il suo ruolo in Star Wars come la spia ribelle Cassian Andor nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story sarebbe stato di breve durata, ma l’attore è entusiasta di esplorare il background del personaggio che non ha paura di sporcarsi le mani.

La serie ancora senza titolo, che riporta nuovamente l’Andor di Luna nella saga a far squadracol droide K-2SO di Alan Tudyk, segue The Mandalorian come la prossima serie di Star Wars in live-action prevista per il servizio di streaming Disney + – e come i piani della super arma dell’Impero, la Morte Nera, il cui furto si è rivelato essere la missione finale di Andor in Rogue One, la serie è top secret.

“Non mi è permesso parlarne, il che è fantastico perché non ho iniziato. Sono solo felice, sono felice di far parte di quell’universo”, ha detto Luna a Variety. “Perché sono cresciuto guardando quei film e avere la possibilità di esplorare il ruolo in dieci ore o quante più possiamo ottenere, sarà fantastico. È stato difficile iniziare un film sapendo che saresti morto così in fretta, ma ora possiamo parlare di quello che è successo prima.”

Dopo che Luna ha espresso delusione circa la morte del suo personaggio in Rogue One – impedendogli così il ritorno nelle storie future ambientate durante la trilogia originale – la stella ha condiviso la sua gratitudine per l’opportunità di rivisitare il personaggio nella sua serie prequel.

“Quando ho visto il film per la prima volta, alla fine sono rimasto così deluso. E non a causa del film”, ha detto in precedenza a SYFY. “Mio figlio ha detto: ‘Ma è così, papà. Giusto?’ Ed io ho detto: ‘Beh, sì. È questo il punto di questo film.’. Anche se lo sapevo e ho capito il significato, penso che quello sia stato il momento in cui l’ho capito davvero. Mi sono davvero reso conto che un personaggio che amavo e un universo di cui non potevo preoccuparmi di più ormai era andato. Ma il tono del nostro progetto, rende onore, credo, ai momenti migliori di questo universo. Quei film di Star Wars hanno lasciato un segno molto profondo dentro di me.”

