Cassian Andor: Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgard e Kyle Soller entrano nel cast

Come rivelato da StarWars.com, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Stellan Skarsgard e Kyle Soller sono saliti a bordo della nuova serie Disney + su Cassian Andor.

L’attrice, che ha interpretato Mon Mothma in Rogue One: A Star Wars Story, è tra i quattro nuovi membri del cast appena annunciati per la serie live-action Cassian Andor in arrivo su Disney +.

La star Diego Luna sarà affiancata da Genevieve O’Reilly, che riprenderà il suo ruolo di Mon Mothma (Rogue One, Tin Can), così come il co-protagonista Stellan Skarsgard (Pirates of the Caribbean: At World’s End, Good, Will Hunting), Denise Gough (Collett, Angels in America) e Kyle Soller (Anna Karenina, The Titan).

Tony Gilroy, che ha co-sceneggiato Rogue One, scriverà, dirigerà e fungerà da showrunner per la serie, che si svolge cinque anni prima degli eventi di Rogue One: A Star Wars Story. Altri scrittori della serie includono Dan Gilroy (Nightcrawler), Beau Willimon (House of Cards) e Stephen Schiff (The Americans).

Una data di uscita per la serie non è stata ancora annunciata.

