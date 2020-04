Cassian Andor: Stellan Skarsgård e Kyle Soller nel cast della serie

Stellan Skarsgård e Kyle Soller si uniscono al cast della serie su Cassian Andor.

Dopo il successo di The Mandalorian, attendiamo con grande trepidazione la prossima serie Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars, ovvero quella incentrata sul personaffio di Cassian Andor, interpretato da Diego Luna in Rogue One.

La produzione della serie è stata sospesa a causa del Coronavirus, ma siamo comunque in una fase ben antecedente a quella di riprese, quindi è assai probabile che la serie possa arrivare sulla piattaforma verso la fine del 2021 o addirittura direttamente nel 2022. Infatti oggi arriva la notizia che Stellan Skarsgård e Kylo Soller sono nelle fasi finali delle trattative per entrare a far parte del cast della serie.

A riportare la notizia è Variety, che però non rivela alcun dettaglio riguardo i personaggi che i due attori andranno ad interpretare.

Kyle Soller è celebre per aver recitato nella serie Poldark e nei film Il quinto potere e Anna Karenina. Stellan Skarsgård credo che non abbia di grandi presentazioni; recentemente lo abbiamo visto nei film dei Marvel Studios nei panni dello scienziato Erik Selvig, mentre altri lo conosceranno per le sue collaborazioni con grandi registi quali Lars von Trier, Gus Van Sant e Gore Verbinski, e che vedremo a breve in Dune di Villeneuve.

La serie su Cassian Andor attualmente non ha una data d’uscita per la piattaforma Disney+, con Tony Gilroy come sceneggiatore e regista dei primi episodi, e con Kathleen Kennedy e Stephen Schiff come produttori.

Nel cast Diego Luna (Cassian Andor) e Alan Tudyk (K-2SO).

