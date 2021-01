CD Projekt Red adesso al centro di ben 5 cause legali a causa di Cyberpunk 2077

Un quinto studio legale con sede negli Stati Uniti ha intentato un’azione legale collettiva contro lo sviluppatore di Cyberpunk 2077, CD Projekt Group.

Oggi lo studio legale con sede in Pennsylvania RM Law ha annunciato di aver intentato una class action contro CD Projekt SA per presunta frode di investitori e consumatori sulla performance di Cyberpunk 2077.

L’ufficio legale per i diritti degli investitori RM Law si unisce ad altri quattro studi legali che hanno citato in giudizio CD Projekt Group per possibile frode. La causa sostiene che la società ha intenzionalmente fuorviato o non è riuscita a rivelare le informazioni chiave che circondavano le performance PS4 e Xbox One di Cyberpunk 2077. Le prestazioni di fascia bassa del gioco hanno portato a polemiche, innescando rimborsi di massa e rimozione dal PlayStation Store, nonché un sostanziale calo del valore delle azioni di CD Projekt SA. Poco dopo, i dirigenti di CD Projekt hanno preso parte ad una teleconferenza in cui hanno ammesso di aver trascurato e nascosto il gameplay di Cyberpunk 2077 al pubblico e agli investitori.

CD Projekt è ora citato in giudizio da cinque studi legali statunitensi: RM Law, Schall Law, Rosen Law, Bragar Eagel & Squire, Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz, e secondo le ultime indiscrezioni un’altra società, Faruqi & Faruqi, LLP, sta attualmente indagando sulla società per frode.

Ecco un estratto dal comunicato stampa di RM Law:

“La denuncia afferma che gli imputati hanno pubblicato dichiarazioni false e / o fuorvianti e / o non hanno rivelato che: (1) Cyberpunk 2077 era praticamente ingiocabile sui sistemi Xbox o PlayStation old-gen a causa di un numero enorme di bug; (2) di conseguenza, Sony ha rimosso Cyberpunk 2077 da PlayStation Store e Sony, Microsoft e CD Projekt sono stati costretti a offrire rimborsi per il gioco; (3) di conseguenza, CD Projekt ha subito un danno alla reputazione; e (4) di conseguenza, le dichiarazioni degli imputati sulla sua attività, sulle operazioni e sulle prospettive erano materialmente false e fuorvianti e / o mancavano di una base ragionevole. La causa sostiene che gli investitori hanno subito gravi danni”.

