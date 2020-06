CD Projekt Red posticipato il prossimo evento a tema di Cyberpunk 2077 Night City Wire

La CD Projekt Red ha annunciato ieri che avrebbe posticipato il prossimo evento a tema di Cyberpunk 2077, Night City Wire, per il 25 giugno.

L’evento, che apparentemente si concentrerà sul nuovo videogioco, era stato programmato per l’11 giugno. Come parte della stessa dichiarazione che annunciava la riprogrammazione, la società ha chiarito di aver deciso che ci sono adesso “discussioni più importanti da fare proprio ora” per quanto riguarda “razzismo, intolleranza e violenza”. E se questo fosse troppo ambiguo per la gente, l’annuncio si chiude con un molto chiaro “Black Lives Matter”.

Se in qualche modo assurdo non lo sapete già, massicce proteste e manifestazioni sono iniziate negli Stati Uniti e altrove dopo la morte di George Floyd a Minneapolis, Minnesota, dopo che un ufficiale di polizia ha abusato del suo potere e lo ha strangolato poggiando il suo ginocchio sul suo collo, come visto in un video ampiamente diffuso catturato dai passanti – nel video si può vedere anche come questo assassino minacci con la pistola i passanti.

Mentre le proteste continuano, diverse importanti compagnie hanno rilasciato dichiarazioni a sostegno del movimento contro il razzismo e la brutalità della polizia, riprogrammandp eventi che in precedenza erano previsti per questa settimana.

We decided to move Night City Wire to Jun 25th. We still look forward to sharing new information about CP’77, but more important discussions are happening right now and we want them to be heard. We wholeheartedly stand against racism, intolerance and violence. Black Lives Matter.

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) June 2, 2020