CD Projekt Red si sta attualmente concentrando sia su Cyberpunk 2077 che su The Witcher

Il prossimo gioco di Witcher, provvisoriamente soprannominato The Witcher 4, è stato sottilmente anticipato dalla CD Projekt Red, ma, sfortunatamente, l’anticipazione non è poi così eccitante per i fan che aspettano con impazienza il ritorno della saga videoludica dopo The Witcher 3: Wild Hunt del 2015.

Secondo CD Projekt Red, lo studio polacco si sta attualmente concentrando sui suoi due franchise, ovvero Cyberpunk 2077 e The Witcher.

Parlando dei due franchise, il presidente di CD Projekt Red, Adam Kicinski, ha osservato che l’obiettivo attuale è iniziare a lavorare sui prossimi progetti tripla A per entrambe le IP il prossimo anno. Quando esattamente Kicinski non lo dice.

Sfortunatamente, questo è tutto ciò che ha detto il presidente di CD Projekt Red parlando con con Rzeczpospolita. Detto questo, mentre il capo dell’azienda polacca non aveva molto da dire, si può dedurre molto. Per prima cosa, se The Witcher 4 inizierà lo sviluppo nel 2022, è abbastanza facile immaginare una finestra di rilascio.

CD Projekt Red ha impiegato tre anni e mezzo per realizzare The Witcher 3, con un budget di 81 milioni di dollari. The Witcher 4 avrà almeno un budget pari a questo, se non più grande. Quindi, anche se sarà più ambizioso del suo predecessore, questo non dovrebbe significare che ci vorrà più tempo, di nuovo supponendo che sia più ambizioso in primo luogo.

Se la matematica non è un opinione, il gioco dovrebbe uscire nel 2025 o nel 2026, a patto che sia l’obiettivo principale. L’ipotesi è che verrà rilasciato prima di un altro gioco di Cyberpunk, tuttavia, per ora, questa è solo un’ipotesi.

