Cena con delitto 2: Rian Johnson annuncia l’inizio delle riprese in Grecia

Attraverso il proprio account Twitter, Rian Johnson ha mostrato un’immagine dal set in Grecia per comunicare l’inizio delle riprese dalla Grecia di Cena con delitto 2, sequel del film del 2019 del grande regista.

Al centro dell’immagine possiamo vedere una camera Arri, nella cornice di un molo ed un paesaggio greco. La didascalia recita: “Eeeeeee CI SIAMO! Primo giorno di riprese del prossimo mistero di Benoit Blanc. Un ringraziamento ai greci davvero pazienti che per averci permesse di commettere i nostri omicidi sulle loro placide spiagge“.

Qui sotto potete vedere l’immagine:

Aaaaaaaand WE’RE OFF! Day one of filming on the next Benoit Blanc mystery. Thanks to all the lovely patient people here in Greece for letting us do all this murdering on their peaceful shores. pic.twitter.com/SUFptCpl3G — Rian Johnson (@rianjohnson) June 28, 2021

Questo capitolo sarà davvero la sua bestia, con un cast davvero impressionante. Non sappiamo ancora chi sia il cast completo, anche se sappiamo che il Benoit Blanc di Daniel Craig sarà affiancato da una bel cast di potenziali sospetti.

Kathryn Hahn di WandaVision apparirà al fianco di Dave Bautista (Army of the Dead). Nel cast ci saranno anche Jessica Henwick (The Matrix 4), Edward Norton (Fight Club), Kate Hudson, Madelyn Cline (Outer Banks), Leslie Odom Jr. (Hamilton) e Janelle Monae. A meno che Johnson non punti all’ovvio, deduciamo che probabilmente non sarà Agatha All Along questa volta.

Knives Out 2 sarà un’esclusiva Netflix. Lo streamer ha sborsato ben 450 milioni di dollari per i diritti sia del sequel che di Knives Out 3. È una delle più grandi acquisizioni di sempre del servizio di streaming e garantisce che il futuro del giallo sia al sicuro nei suoi bit.

Nessuna data di uscita (ancora) è stata rivelata per Knives Out 2.

