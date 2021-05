Cena con Delitto – Knives Out 2: Dave Bautista entra nel cast del film di Rian Johnson

Nella prima, grande rivelazione circa il cast del prossimo sequel di Knives Out di Rian Johnson, le fonti lasciano intendere che Dave Bautista si unirà a Daniel Craig nel prossimo capitolo del franchise, di cui Netflix ha recentemente ottenuto i diritti in un accordo monumentale.

Stando a Deadline, Netflix stava chiudendo un accordo da $ 400 milioni per i prossimi due film. Johnson scriverà e dirigerà ancora una volta i film, col suo partner Ram Bergman con Craig di nuovo nel ruolo del super detective Benoit Blanc.

Netflix non ha rilasciato commenti.

I dettagli della trama sono sconosciuti in questo momento, a parte il ritorno di Craig come il detective che risolverà un nuovo mistero, che ruota attorno a un ampio cast di sospetti. Non si sa nemmeno chi interpreterà Bautista nel film. La produzione inizierà questa estate in Grecia.

