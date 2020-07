Cena con Delitto: una serie di foto mostrano lo screen test di Ana De Armas

La meravigliosa e talentuosa Ana de Armas è stata catapultata al centro dell’attenzione grazie ad alcune nuove foto dal set di Knives Out – Cena con Delitto di Rian Johnson, ed a quanto pare queste foto mostrano lo screen test dell’attrice per la parte che ha avuto nel film.

Potete vedere le varie foto qui sotto:

Il film è un crime in stile Agatha Christie, nel quale al sagace investigatore Benoit Blanc (Daniel Craig) deve scoprire chi ha ucciso il romanziere 85enne Harlan Thrombey (Christopher Plummer), rinvenuto senza vita nella sua abitazione in circostanze non chiare, dopo una festa per il suo compleanno. Il brillante detective è sicuro che l’uomo sia stato ucciso e inizia a indagare su chi possa essere l’omicida., per Blanc infatti chiunque può essere il colpevole. Sia i familiari che la servitù avrebbero avuto un movente per sbarazzarsi di Harlan, quindi tutti sono sospettati. L’imminente lettura del testamento fa emergere i conflitti familiari, nonché l’avidità e la brama dei parenti dello scrittore. Quella di Harlan è un famiglia in cui l’ostilità, provocata per lo più da generazioni diverse e mentalità opposte, la fa da padrone; una costruzione in bilico, nella quale è venuto a mancare il pilastro principale, Harlan stesso. Quando l’investigatore interroga Marta (Ana de Armas), l’aitante infermiera sudamericana del deceduto Thrombey, le fondamenta di quest’edificio cedono definitivamente. I segreti della famiglia e della servitù iniziano a essere svelati, portando a galla un humus di bugie che permetteranno a Blanc di scoprire la verità dietro la morte del romanziere.

Cena con delitto – Knives Out (Knives Out) è un film del 2019, scritto e diretto da Rian Johnson, e con Ram Bergman, Leopold Hughes, Nikos Karamigios e Rian Johnson come produttori.

La fotografia è a cura di Steve Yedlin, mentre la colonna sonora è composta da Nathan Johnson.

Nel cast Daniel Craig (Benoit Blanc), Chris Evans (Ransom Drysdale), Ana de Armas (Marta Cabrera), Michael Shannon (Walt Thrombey), Toni Collette (Joni Thrombey), Jamie Lee Curtis (Linda Drysdale), Don Johnson (Richard Drysdale), LaKeith Stanfield (Tenente Elliott), Jaeden Martell (Jacob Thrombey), Katherine Langford (Meg Thrombey), Christopher Plummer (Harlan Thrombey) e Frank Oz (Alan Stevens).

