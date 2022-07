CG tv: nasce il canale streaming gratuito della piattaforma Rakuten TV supportato dalla pubblicità

CG tv, il canale di cinema completamente gratuito di CG Entertainment, è ora disponibile in streaming anche sulla piattaforma d’intrattenimento Rakuten TV.

È possibile assistere alla programmazione lineare sul web, attraverso tutti i browser più diffusi, da questo indirizzo https://rakuten.tv/it/live_channels/cg-tv e tramite la App dedicata Rakuten TV su Smartphone, Tablet e su Smart Tv selezionati.

Il meglio delle produzioni italiane e internazionali, film classici, documentari, opere di registi emergenti e approfondimenti sulla settima arte: tutto questo compone il ricco palinsesto a cui gli spettatori di CG tv possono assistere ogni giorno in diretta.

Tra i titoli in palinsesto questa settimana segnaliamo: il capolavoro di Alexander Sokurov “Arca Russa” (mar-12 ore 16.45 ca.); “Il responsabile delle risorse umane” di Eran Riklis, premio del pubblico al Festival di Locarno e candidato agli Oscar®(mer-13 ore 21.25 ca.); il commovente film di Gabriel Axel “Il pranzo di Babette”, vincitore dell’Oscar® come miglior film straniero (gio-14 ore 15.00 ca.); la commedia estiva ambientata sulla riviera romagnola “Tutto Liscio!” con Piero Maggiò e Maria Grazia Cucinotta (ven-15 ore 16.00 ca.); il sci-fi di culto “Kyashan – La rinascita” di Kiriya Kazuaki (ven-15 ore 20.40 ca.); il classico di Luigi Zampa “Anni difficili” (sab-16 ore 14:30 ca.); i docufilm “Fellini: sono un gran bugiardo” di Damian Pettigrew, con interventi di Roberto Benigni, Italo Calvino, Terence Stump, Donald Sutherland (sab-16 ore 10:40 ca.), e “Nel paese di temporali e primule” di Andrea D`Ambrosio, un ritratto di Pasolini attraverso le testimonianze esclusive di chi lo ha conosciuto e amato, in occasione delle celebrazioni per il centenario dalla nascita del grande autore (sab-16 ore 17:20 ca.). Prossimamente sarà trasmesso anche il thriller di fantascienza con il due volte candidato al Premio Oscar® John Malkovich, Josh Hartnett e la Bond-girl Bérénice Marlohe, “Valley of the Gods”.

Il palinsesto di CG tv è in costante aggiornamento con nuovi titoli ogni settimana ed è disponibile anche sulle piattaforme Samsung Tv Plus e LG Channels.

Il servizio è gratuito (supportato da pubblicità) e non richiede abbonamento.

CG Entertainment – Nata come Cecchi Gori Home Video nel 1994, CG Entertainment, distributore ed editore home video indipendente, in continuità con la sua gloriosa storia, ha saputo rinnovarsi negli anni seguendo con entusiasmo le nuove tendenze del mercato. Oggi CG Entertainment è punto di riferimento per il cinema indipendente italiano ed internazionale, classico e contemporaneo.

