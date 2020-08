Chadwick Boseman: ci lascia la star a soli 47 anni

Chadwick Boseman, protagonista di Black Panther, è morto venerdì dopo una battaglia di quattro anni contro il cancro al colon. Aveva 43 anni.

Prima di essere scelto per il ruolo del supereroe dei Marvel Studios, la carriera di Boseman è esplosa per la prima volta con i suoi ritratti delle icone nere americane Jackie Robinson (in “42” del 2013) e James Brown (in “Get on Up” del 2014). Boseman è apparso anche in “Da 5 Bloods” di Spike Lee e ha interpretato Thurgood Marshall in “Marshall” del 2017.

“È con immenso dolore che confermiamo la morte di Chadwick Boseman”, si legge nella dichiarazione. “È stato l’onore della sua vita riportare in vita il re T’Challa in Black Panther.”

Qui sotto il post che conferma il tragico evento:

