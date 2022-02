Channing Tatum rivela perché non riesce a guardare i film della Marvel

Molti anni fa, il mondo del franchise degli X-Men si stava espandendo rapidamente mentre era di proprietà della 20th Century Fox, e l’acquisizione dello studio da parte di The Walt Disney Company ha visto molti di quei progetti venir accantonati a tempo indeterminato, incluso il film Channing Tatum incentrato su Gambit.

L’attore è ancora davvero deluso dal fatto di non essere mai riuscito a realizzare il progetto, tanto che ha difficoltà a guardare i film del Marvel Cinematic Universe, anche se spera ancora di dare vita al progetto un giorno e spera che la Disney cambierà idea in futuro.

“Una volta che Gambit è andato via, ero così traumatizzato”, ha condiviso Tatum con Variety. “Ho spento il mio interesse per la Marvel. Non sono stato in grado di vedere nessuno dei loro film. Ho adorato quel personaggio. Era semplicemente troppo triste. Era come perdere un amico perché ero così pronto a interpretarlo.”

Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto avere la possibilità di interpretare il mutante, Tatum ha confermato: “Uh, sì, mi piacerebbe interpretare Gambit. Non credo che dovremmo dirigerlo. Penso che sia stata arroganza da parte nostra”.

Per alcuni aspetti, l’acquisto di Fox da parte della Disney ha offerto una serie di interessanti opportunità, poiché ora significa che l’intero elenco di personaggi degli X-Men può essere ufficialmente incorporato nel MCU, al contrario di come i due franchise hanno trascorso anni paralleli l’uno all’altro senza incontrarsi.

D’altra parte, ci saranno sicuramente dei problemi inaspettati con progetti specifici, con i fan già preoccupati per come la natura R-rated di Deadpool di Ryan Reynolds potrebbe essere incorporata in un franchise più adatto alle famiglie.

