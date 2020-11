Chaos Walking: ecco il primo poster promozionale del film con Tom Holland e Daisy Ridley

È uscito il primo poster di Chaos Walking, con Tom Holland e Daisy Ridley.

Nel 2016, la Lionsgate ha iniziato a mettere insieme il cast per un adattamento cinematografico del romanzo di Patrick Ness “The Knife of Never Letting Go” e si sono assicurati due delle stelle nascenti di Hollywood. Ridley si è unita al progetto meno di un anno dopo che Star Wars: Il Risveglio della Forza ha battuto i record al botteghino, mentre Holland è stato scelto per il ruolo principale pochi mesi dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come Spider-Man in Captain America: Civil War.

Diretto da Doug Liman, Chaos Walking aveva la stoffa per diventare un potenziale franchise ed era programmato per essere rilasciato nelle sale nel 2019. Tuttavia, Lionsgate non era entusiasta di come era andato il film dopo la produzione, con rapporti che definivano il taglio “inarrivabile”. Sono state ordinate nuove riprese e Chaos Walking è stato ritardato a tempo indefinito. Il del film ha data di uscita fissata per gennaio 2021, e ora sembra Lionsgate stia iniziando la spinta promozionale.

Il primo poster di Chaos Walking è apparso online, tramite Digital Spy, e mostra uno sguardo completamente nuovo sui personaggi di Holland e Ridley. Stuzzica circa diversi aspetti della trama del film, come la sua ambientazione non terrestre e qualcosa di suggestivo.

“Nessuno sfugge al rumore”, dice il poster promozionale. Il poster, intrigante, non include una data di rilascio, il che potrebbe segnalare che potrebbe non arrivare a gennaio 2021 come precedentemente pianificato.

Qui sotto potete vederlo:

Ora che il primo poster di Chaos Walking è stato rilasciato, potrebbe non passare molto tempo prima che arrivi il tanto atteso primo trailer.

I fan sono diventati piuttosto ansiosi in attesa di nuove informazioni sul film, quindi il debutto di questo poster aumenterà sicuramente l’interesse nel vedere alcuni primi footage. Al di fuori di questo poster, è stato rilasciato solo un fotogramma ufficiale di Chaos Walking, ed è successo tre anni fa. Resta da vedere se il film dimostrerà di valere la pena dell’attesa, ma ci sarà un grande interesse nel film solo per vedere Ridley e Holland sullo schermo insieme.

Ora i fan dovranno solo sperare che il trailer arrivi presto e che non venga più ritardato. E se Chaos Walking alla fine offrirà risultati incoraggianti, ci sarà forse la possibilità che possa diventare un franchise.

Basato sulla trilogia di Patrick Ness, nel quale in un futuro apocalittico, un virus priverà ognuno della sua privacy generando un caos che porterà alla guerra tra razza umana ed aliena.

Nel cast Daisy Ridley e Tom Holland rispettivamente nei ruoli di Viola Eade e Todd Hewitt, ma anche Mads Mikkelsen, Demian Bichir, Nick Jonas.

Mi piace: Mi piace Caricamento...