Chaos Walking: una serie di nuove immagini e una clip che mostra una scena del film

Dopo l’ultima notizia che ha mostrato una serie di character poster di Chaos Walking, il nuovo film di Doug Liman con Daisy Ridley e Tom Holland, oggi possiamo mostrarvi una serie di nuove immagini e una clip che presenta alcune scene inedite.

Leggi anche: Daisy Ridley e la volta che la definirono intimidatoria e aggressiva sul set di Chaos Walking

Qui sotto potete vedere le immagini:

Nuove immagini da #ChaosWalking pic.twitter.com/JF2ncv9YEI — Cinespression – Il Lato Nerd della Forza (@cinespression) February 18, 2021

Mentre qui sotto la clip:

Come ulteriore aggiornamento, la Lionsgate ha fissato il film per il 5 marzo 2021, che sembra ancora leggermente ottimista se si pensa a quando e come i cinema riapriranno, ma comunque nel regno del possibile.

Nel 2016, la Lionsgate ha iniziato a mettere insieme il cast per un adattamento cinematografico del romanzo di Patrick Ness “The Knife of Never Letting Go” e si sono assicurati due delle stelle nascenti di Hollywood. Ridley si è unita al progetto meno di un anno dopo che Star Wars: Il Risveglio della Forza ha battuto i record al botteghino, mentre Holland è stato scelto per il ruolo principale pochi mesi dopo il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe come Spider-Man in Captain America: Civil War.

La sinossi del romanzo recita: “Esiste un posto in cui si parla senza dire nulla. Perché tutti sentono i pensieri degli altri, anche se non vogliono. Giorno e notte, lontano e vicino, il Rumore ti raggiunge sempre. Gioia, paura, rimpianto, speranza: non c’è scampo al caos incessante che ronza nell’aria e affligge gli uomini di Prentisstown come un morbo, dopo aver sterminato le donne. Eppure anche nel Rumore è possibile mentire. Todd è l’ultimo nato al villaggio, parla una lingua tutta sua e presto compirà tredici anni, l’età in cui nella comunità si diventa adulti. Un evento tanto atteso e dalle conseguenze inimmaginabili, protette da un segreto che tutti seppelliscono sotto strati di pensieri. Ma Todd sta per scoprire che esiste un buco nel Rumore, un nucleo di silenzio che nessun pensiero può sporcare, e che non è vero che tutte le donne sono scomparse. Da questo momento Todd dovrà correre e fuggire lontano, con il solo aiuto di un cane, un coltello e una ragazza, alla ricerca della verità”.

Diretto da Doug Liman, Chaos Walking aveva la stoffa per diventare un potenziale franchise ed era programmato per essere rilasciato nelle sale nel 2019. Tuttavia, Lionsgate non era entusiasta di come era andato il film dopo la produzione, con rapporti che definivano il taglio “inarrivabile”. Sono state ordinate nuove riprese e Chaos Walking è stato ritardato a tempo indefinito. Il del film ha data di uscita fissata per gennaio 2021, e ora sembra Lionsgate stia iniziando la spinta promozionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...