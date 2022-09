Charlie Cox parla della connessione che secondo lui non c’è tra She-Hulk e Daredevil: Born Again

Il Marvel Cinematic Universe è da tempo orgoglioso di tessere insieme una lunga storia interconnessa che salta da un film all’altro e da uno spettacolo all’altro.

Più recentemente, tuttavia, il gruppo con sede a Burbank ha dato ai registi più libertà di sviluppare storie veramente autonome. Prendi Moon Knight come esempio. La serie guidata da Oscar Isaac, pur presentando un personaggio Marvel al timone, aveva poco o nulla a che fare con il MCU generale. A quanto pare, potrebbe essere il caso anche di Daredevil: Born Again in una certa misura.

Durante il D23 Expo di questo mese, alla star di Daredevil, Charlie Cox, è stato chiesto se la sua imminente apparizione in She-Hulk: Attorney at Law avrebbe creato un rimando a Born Again in qualche modo, e come ricorda la star amata dai fan, non c’è davvero una connessione tra i due.

Qui sotto il post con l’intervista:

In un’altra intervista, nell’ultima edizione della rubrica Inside Line di TVLine ,è stata posta una domanda su quando il Matt Murdock di Charlie Cox apparirà in She-Hulk: Attorney at Law. TVLine è stata in grado di ottenere una risposta criptica dal regista Kat Coiro:”…e senza rivelare troppo, c’è un certo qualcuno che arriva più avanti nella stagione, ed è un episodio piuttosto grande”.

Coiro ha diretto i primi quattro episodi dello spettacolo, più gli ultimi due. Quando gli è stato chiesto se quel “piuttosto grande episodio” fosse quello che avrebbe introdotto Daredevil, il regista, in vero stile Marvel, ha semplicemente risposto: “Non lo dirò mai”.

Mentre l’episodio 8 o 9 sembrano possibilità troppo in la, potrebbe benissimo essere che Coiro stia anticipando un debutto per L’Uomo senza Paura in uno di questi due episodi. Inoltre, in un’intervista con la protagonista della serie Tatiana Maslany, l’attrice ha fatto specifico riferimento a un senso di “tensione” tra Jen e Murdock:

“Non voglio rovinare niente perché è stata una sorpresa anche per me ed è stato così divertente scoprirlo. Penso solo che sia molto divertente ed è molto… c’è una tensione che è davvero interessante e sì, è stato fantastico recitare con Charlie.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...