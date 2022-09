Charlie’s Angels: Elizabeth Banks critica la commercializzazione “solo per le ragazze” fatta per il film

Elizabeth Banks ha parlato onestamente della sua esperienza nella realizzazione di Charlie’s Angels. Mentre Banks è forse meglio conosciuta per la sua carriera da attrice in film come The Hunger Games, l’attrice si è proposta come regista negli ultimi anni. L’attrice ha iniziato a dirigere lungometraggi nel 2015 con Pitch Perfect 2, in cui ha anche recitato. Nel 2019 ha diretto un adattamento di Charlie’s Angels. Il film è interpretato da Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska, Patrick Stewart, Sam Claflin e la stessa Banks.

Nonostante il suo fascino da film d’azione e il potere delle star dietro di esso, Charlie’s Angels non è stato esattamente il successo strepitoso al botteghino che ci si potrebbe aspettare. In effetti, Charlie’s Angels ha ottenuto durante il weekend di apertura solo $ 8 milioni, a fronte di un budget di circa $ 48 milioni.

Durante la sua intera corsa, Charlie’s Angels 2019 ha finito per guadagnare pochissimi soldi nel complesso. All’epoca, Banks pensava che questo significasse che le persone non erano interessate a un film d’azione guidato da donne, e ne parlò sui social media e durante le interviste per il film.

Banks ha raccontato la sua esperienza con Charlie’s Angels in una recente intervista al NYT. Nell’intervista, Banks ha avanzato un’altra teoria sul fallimento al botteghino di Charlie’s Angels, proponendo il fatto che è stato discriminato sul lato marketing, visto che il film è stato commercializzato come solo per le ragazze. Questo pubblico selettivo non era ciò che Banks intendeva, tuttavia, poiché voleva realizzare un film d’azione per il pubblico più generale, un po’ sulla scia di Mission: Impossible. In definitiva, Banks è ancora “orgogliosa del film” e ha citato aspetti specifici di cui è orgogliosa.

“Lasciatemi dire che sono orgogliosa del film. Ho adorato Kristen Stewart nel suo modo di essere divertente e leggera. Ho adorato presentare Ella Balinska al mondo. Ho adorato lavorare con Patrick Stewart. È stata un’esperienza incredibile. È stato molto stressante, in parte perché quando le donne fanno le cose a Hollywood, diventa sempre un tipo di storia specifica, come se dovessero essere sempre manifesti femministi. Io stavo solo girando un film d’azione. Mi sarebbe piaciuto girare Mission: Impossible, ma alle donne sembra non sia permesso. Sono stata in grado di dirigere un film d’azione, francamente, perché all’interno recitavano delle donne e io sono una regista donna, Questo è il confine in questo momento a Hollywood. Vorrei che il film non fosse stato commercializzato come solo per ragazze, perché non l’ho fatto solo per le ragazze. C’è stata una disconnessione sul lato marketing per me.”

