Charlize Theron riflette sull’importanza delle eroine d’azione e come siano cambiate in meglio

Charlize Theron non è estranea al ruolo di eroina, sia che si precipiti nel deserto come in Mad Max: Fury Road, che uccida i cattivi in Atomica Bionda, o che faccia oscillare un’antica ascia da battaglia in The Old Guard.

La 44enne vincitrice dell’Oscar ha riempito la sua carriera di ruoli d’azione memorabili e mozzafiato, e recentemente ha parlato con EW proprio del ruolo delle eroine di Hollywood.

Qui, con le sue stesse parole, Theron riflette sul futuro, il passato e il presente, e su come questo sia pieno di speranza dell’eroismo.

“Sono cresciuta in un momento in cui non c’erano [molti] spettacoli orientati verso le donne. Ricordo che da bambina ero figlia unico. Ero sola. Avrei giocato a questi giochi immaginari nel mio cortile, e dal piccolo frammento di televisione che abbiamo avuto in Sudafrica, gli spettacoli che abbiamo avuto sono stati MacGyver e Knight Rider; solo questi tipi. Ma c’è qualcosa che è cambiato per me quando avevo vent’anni e ho visto Sigourney Weaver in Aliens. Il personaggio di Ripley è sempre stato con me in un modo incredibilmente profondo, non solo per l’ispirazione per quanto riguarda i film d’azione, ma in generale. C’è qualcosa in quel personaggio che è sempre stato un punto di riferimento per me quando ho preso parte a dei film. Una volta che l’ho vista essere Ripley, è stato come se il mondo si fosse aperto e mi è sembrato più luminoso.

Da allora, i progressi sono stati lenti. Penso che [la rappresentazione] stia cambiando, e quindi siamo tutti davvero entusiasti quando c’è una piccola che incarna una quantità di quel cambiamento, tutti saltiamo su e giù e ci rallegriamo. Riteniamo spesso che questi film non funzionino, che le persone non siano interessate, il che è una bugia. In realtà non si basa su alcuna informazione fattuale. Dovremo lavorare molto di più per creare più opportunità.”