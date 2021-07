Charlize Theron rivela che la sceneggiatura di The Old Guard 2 è completa

Charlize Theron rivela che la sceneggiatura di The Old Guard 2 è completa e le riprese inizieranno all’inizio del 2022

Netflix ha collaborato con Theron alcuni anni fa per darle un nuovo potenziale franchise. Basato sui fumetti di Greg Rucka, The Old Guard è stato diretto da Gina Prince-Bythewood.

Il film ha come protagonista Theron nel ruolo di Andy, un mercenario quasi immortale che aiuta a proteggere l’umanità. Alla sua uscita nel 2020, The Old Guard è diventato uno dei più grandi successi di Netflix.

Il successo del film ha immediatamente spinto tutte le parti coinvolte a iniziare a discutere circa la possibilità di un sequel, e Theron ha espresso la sua speranza per la realizzazione del film, con Rucka che alla fine ha confermato che Netflix lo stava considerando. Il servizio di streaming deve ancora annunciare ufficialmente che The Old Guard 2 sia realtà, ma tutti i segnali sembrano indicare che ciò è verità.

Ora, possiamo finalmente darlo per confermato. La stessa Theron ha confermato importanti novità su The Old Guard 2 durante una recente intervista con Variety. L’attrice sud-africana ha rivelato che la sceneggiatura del sequel è completa e che le riprese inizieranno all’inizio del 2022.

L’intervistatore ha anche chiesto se Marwan Kenzari e Luca Marinelli torneranno nei panni della coppia gay del film, Joe e Nicky, e la Theron ha confermato con entusiasmo che torneranno. Nessun altro membro del cast è ancora ufficialmente coinvolto, ma molto probabilmente Kiki Layne, Chiwetel Ejiofor, Matthias Schoenaerts e Ngô Thanh Vân faranno ritorno. Si prevede inoltre che Gina Prince-Bythewood dirigerà ancora una volta il film.

