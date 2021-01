Cherry: i fratelli Russo condividono una prima clip dal loro nuovo film con Tom Holland

Il duo di registi Anthony e Joe Russo ha condiviso una clip inedita del loro prossimo film con Tom Holland nel ruolo dell’omonimo Cherry.

I fratelli Russo hanno iniziato a dirigere commedie come You, Me e Dupree con Owen Wilson, e sono diventati famosi dirigendo quattro film Marvel, tra cui il film di maggior incasso di tutti i tempi, Avengers: Endgame. Holland è meglio conosciuta per aver interpretato Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe ed è apparso in tre dei film dei Russo.

Holland recita ancora una volta nell’ultimo film dei Fratelli Russo, Cherry, in cui interpreta un giovane tormentato che nel corso di 15 anni si trasforma da goffo studente universitario a disperato rapinatore di banche. Basato sul romanzo di Nico Walker, a sua volta ispirato alla vita dell’autore, Cherry segue la sua eponima guida attraverso un periodo straziante nell’esercito e una discesa nella dipendenza durante l’epidemia di oppioidi.

I fratelli Russo hanno rilasciato una clip first-look sul loro Twitter in cui Cherry si arruola nell’esercito. La sequenza di un minuto vede una Cherry con il cuore spezzato alla ricerca di un senso dopo che la sua ragazza ha rotto con lui.

Un impaziente reclutatore dell’esercito riconosce la sua vulnerabilità e sfrutta la sua svogliatezza per farlo giurare entro un giorno. Cherry parla col senno di poi, contestualizzando la scena mentre si svolge. Insieme alla clip i Russo hanno fatto sapere che il film arriverà su AppleTv+ e nei cinema rispettivamente il 12 marzo ed il 26 febbraio.

Potete vederla di seguito:

We'd like to introduce you to Cherry… pic.twitter.com/E8otgzSvWp — Russo Brothers (@Russo_Brothers) January 9, 2021

