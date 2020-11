Cherry: nuove foto ufficiali per il nuovo film dei fratelli Russo con Tom Holland

Arrivano online nuove foto ufficiali per il film Cherry, diretto dai fratelli Russo e con protagonista Tom Holland.

Cherry è un progetto del quale non si parla molto ma che sembra essere non poco promettente. Alla regia vediamo i fratelli Russo, reduci da un’avventura di cinque anni con i Marvel Studios, e con protagonista il giovane Tom Holland che loro stessi hanno lanciato scegliendolo come interprete di Spider-Man nel loro Civil War. Ma questo Cherry sembra essere un prodotto ben diverso dai cinecomics diretti dai due fratelli e il protagonista ben lontano dal radioso Peter Parker interpretato da Holland.

Infatti a questo giro il giovane attore si ritroverà ad interpretare Nico Walker, vero ex medico dell’esercito americano affetto da stress post-traumatico che si ritroverà a rapinare banche a causa dei debiti accumulati a causa della sua dipendeza da oppiacei. Il film è tratto da un libro scritto dallo stesso Walker.

Il film arriverà nelle sale americane a fine febbraio 2021 e su Apple TV+ a marzo dello stesso anno, ma speriamo di poterlo vedere in sala anche qui in Italia perché la scelta di un attore come Holland per un personaggio del genere mette non poca curiosità, e sarà anche interessante vedere finalmente i Russo alla regia di un film di questo genere così drammatico.

Diverso tempo addietro vi avevamo mostrato un primo sguardo a Tom Holland nei panni del personaggio, mentre quest’oggi vi riportiamo, grazie a AGBO, diversi scatti ufficiali che mostrano non solo il personaggio protagonista ma anche quello interpretato da Ciara Bravo, ovvero Emily, compagna del protagonista.

CHERRY FIRST LOOK AND RELEASE DATE JUST ANNOUNCED 👀🍒 pic.twitter.com/trTeeHHz0V — AGBO (@AGBOfilms) November 24, 2020

Welcome to a peek inside Cherry’s world created by the @Russo_Brothers and inspired by the best selling novel of the same name. Cherry is a darkly humorous, coming-of-age story featuring @TomHolland1996 and @ciarabravo. In theaters Feb 26, and on the @AppleTV app on Mar 12. pic.twitter.com/4jtQMwbTwN — AGBO (@AGBOfilms) November 24, 2020

Cherry uscirà nelle sale statunitensi il 26 febbraio 2021, con la regia di Anthony e Joe Russo, su una sceneggiatura di Angela Russo-Otstot e Jessica Goldberg, basata sul romanzo di Nico Walker, e con Jake Aust, Chris Castaldi, Jonathan Gray, Victor Ho, Mike Larocca, Matthew Rhodes, Anthony e Joe Russo come produttori.

La fotografia è a cura di Newton Thomas Sigel, con montaggio di Jeff Groth e colonna sonora di Henry Jackman.

Nel cast Tom Holland (Cherry), Ciara Bravo (Emily), Nicole Forester, Kelli Berglund (Madison), Thomas Lennon (Padre Whomever), Jack Reynor e Michael Gandolfini.

