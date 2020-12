Cherry: primo poster ufficiale per il nuovo film dei fratelli Russo

Dopo le prime immagini, eccovi il primo poster ufficiale per il nuovo film dei fratelli Russo con protagonista un inedito Tom Holland.

I fratelli Russo, dopo essersi occupati di alcuni dei film Marvel Studios più colossali di sempre, sono pronti per tornare sul grande schermo con un dramma firmato Apple e con protagonista Tom Holland. Il film in questione si intitola Cherry e racconta di un veterano dell’esercito statunitense che inizia a rapinare banche per pagare i debiti causati dalla sua dipendenza da oppiacei.

Il film uscirà a fine febbraio 2021 nelle sale statunitensi per arrivare su Apple TV+ a marzo dello stesso anno.

Mentre aspettiamo con la speranza di vedere questo interessantissimo progetto in sala qui in Italia, vi riportiamo il primo poster ufficiale dedicato al film con i primo piano proprio il nostro Holland nei panni di questo tormentato personaggio.

Variety apologizes for our mistake in the digital misprint of the ad for the film “Cherry.” This is not up to our standards. Here is the corrected version of the ad pic.twitter.com/yRr1uEfMNo

— Variety (@Variety) December 23, 2020