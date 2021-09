Chhorii: Amazon Prime Video distribuirà il film a novembre in tutto il mondo

Amazon Prime Video India a abbordato Chhorii, il film di genere horror con un tocco di dramma sociale prodotto da CryptTV, Abundantia Entertainment e T-Series dell’India.

Come annunciato in precedenza da Deadline, il film è interpretato da Nushrratt Bharruccha è vive come una miscela di horror e dramma sociale. Racconta la storia di antiche credenze e pratiche sociali che danno origine a storie di terrore. Vishal Furia ha diretto il progetto, che è un remake dell’horror Lapachhapi in lingua furia marathi. Nel cast anche Mita Vashisht, Rajesh Jais e Saurabh Goyal.

I produttori del film sono Bhushan Kumar, Krishnan Kumar, Vikram Malhotra, Shikhaa Sharma e Jack Davis. Amazon distribuirà il film in tutto il mondo a novembre.

“Chhorii delizierà il pubblico e non vedo l’ora che arrivi su Amazon a novembre”, ha detto Jack Davis, CEO di Crypt TV. “L’obiettivo della partnership di Crypt con Abundantia è elevare il genere horror indiano per raccontare storie spaventose di rilevanza globale, e Chhorii fa esattamente questo. Il cast e la troupe di Chhorii hanno fatto un lavoro magnifico. So che questo progetto è il primo di molti per Crypt e Abundantia.”

In aggiunta, Vikram Malhotra di Abundantia Entertainment, ha detto:

“Sono lieto che Chhorii possa essere distribuito a livello mondiale su Amazon Prime Video a novembre. Amazon Prime Video ha ospitato alcuni dei contenuti premium di Abundantia Entertainment negli ultimi 2 anni, sia per quanto riguarda i film che le serie, e siamo felici di rilasciare il nostro ultimo film nella forma di questo progetto spaventoso. Sono anche altrettanto entusiasta della nostra partnership con Crypt e Jack, e di portare la nostra collaborazione ai fan del genere horror di tutto il mondo. Non vedo l’ora che i fan di tutto il mondo vedano questo film spaventoso, unico, creato dalla straordinaria visione di Vishal Furia.”

Qui sotto il post di Amazon Prime Video India che annuncia l’arrivo del film:

