Chiara Ferragni mostra la sua collezione di borse Dior: il valore è davvero da capogiro. Il web si scatena!

Chiara Ferragni ha recentemente concluso il trasferimento ufficiale nella sua nuova residenza, accompagnata dall’intera famiglia, e sta condividendo su piattaforme social alcuni scatti che ritraggono i dettagli di questa significativa transizione. Pur non avendo ancora pubblicato un reel ufficiale con il “tour” completo dell’appartamento, si intuisce che la fashion influencer potrebbe già essere immersa nella preparazione di un video più formale, considerando le insistenze nei confronti di Fedez per evitare anticipazioni.

Nel frattempo, sono emersi particolari esclusivi dell’arredamento, dalla deliziosa stanza di Leone allo specchio di design e alla scultura luminosa che racconta la storia della sua famiglia. Nelle ultime ore, ha condiviso un’anteprima della sua imponente cabina armadio, focalizzandosi dapprima sulla zona dedicata alle borse Louis Vuitton e Bottega Veneta, per poi svelare la sezione dedicata alle creazioni di Dior.

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 (Foto Ansa)

Il valore delle borse di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha instaurato nel tempo un legame davvero speciale con la Maison Dior. È sufficiente considerare che, sia per il suo matrimonio con Fedez che per le sue apparizioni al Festival di Sanremo, ha personalmente chiesto a Maria Grazia Chiuri di firmare i suoi abiti. La sua passione per le borse della prestigiosa griffe francese è evidente anche nella sua imponente cabina armadio, dove le iconiche Lady Dior occupano orgogliosamente vari scaffali.

Le preferenze dell’imprenditrice si concentrano soprattutto su queste borse, di cui possiede ben 10 esemplari di diverse tonalità e dimensioni, spaziando dalle micro in delicato color cipria alle medie nei toni del rosa, fino alle versioni più ampie nella classica tonalità nera.

Ma quanto costano esattamente? La scala di prezzi parte da 4.700 euro per le mini bag, sale a 5.400 euro per le versioni più piccole e raggiunge i 5.900 euro per le medie. Le versioni più preziose, le grandi, sono vendute a 6.200 euro ciascuna. Tra le varie, emerge anche una versione micro in fucsia fluo dal costo di 3.400 euro. Complessivamente, la collezione di Lady Dior di Chiara si attesta su un valore complessivo di 70.000 euro.

Le borse iconiche della sua cabina armadio

Il livello più basso del suo guardaroba ospita un tributo alla celebre borsa iconica di Dior, la Saddle con la maxi D pendente. Chiara Ferragni ne possiede ben quattro, ognuna con una sua unicità: una in elegante pelle blu, due impreziosite dalla stampa Oblique e un’ulteriore variante a fantasia. Il costo di ciascuna di queste esclusive borse si attesta sui 3.800 euro. Procedendo verso l’alto, la panoramica rivela ulteriori due Saddle bag, ma questa volta in una versione più contenuta, miniaturizzata e accessibile al prezzo di 2.400 euro ciascuna.

Queste borse si distinguono per la loro versatilità, presentando una tracolla rimovibile e regolabile che consente di indossarle comodamente a spalla, crossbody o anche a mano. La collezione prosegue con le classiche shopper Book Toot, ora disponibili anche in una versione mini al costo di 1.900 euro. Fra le scelte, spiccano due borse medie Lady D-Joy, una nera e una rosa, entrambe quotate a 4.600 euro.

Per completare l’eclettica collezione, Chiara possiede anche un beauty case in elegante pelle rosa, valutato a 2.300 euro, e due medie Lady D-Lite, ciascuna a 4.400 euro. Complessivamente, il valore stimato della sua collezione Dior supera la considerevole cifra di 100.000 euro.