Chiwetel Ejiofor parla di Mordo e che verrà rivelato dov’è stato nascosto tutto questo tempo

Il barone Mordo non è tornato in Avengers: Endgame, ma Chiwetel Ejiofor ha anticipato le risposte circa dove è stato dal film di Doctor Strange, e come tornerà in Doctor Strange 2.

Ejiofor ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nel 2016 come il Barone Mordo. È stato in Doctor Strange che il pubblico ha visto Mordo iniziare come alleato e mentore per Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) prima di ribellarsi contro di lui alla fine.

La scena post-credits di Doctor Strange ha mostrato l’inizio del futuro oscuro di Mordo, mentre iniziava togliendo il potere a coloro che usavano la magia in modo errato nella sua mente. Sono passati quasi quattro anni da quando quella scena ha debuttato, ma la cronologia della MCU è passata al futuro.

Dopo non essere apparso in nessun altro film di Fase 3, tra cui Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Mordo ha potenzialmente vissuto questa campagna di anti-stregoni per sette o otto anni. Per chi si chiede cosa stesse facendo esattamente Mordo durante Endgame, sembra che la risposta stia arrivando.

Chiwetel Ejiofor ha recentemente parlato del fatto se sapesse qualcosa su cosa stava facendo Mordo durante Infinity War ed Endgame. Grazie agli alti livelli di segretezza che i Marvel Studios applicano, Ejiofor non ha potuto dire esattamente cosa ha fatto Mordo o anche se conosceva la risposta. Ma con Ejiofor destinato a tornare nei panni di Mordo in Doctor Strange 2, l’attore ha lasciato i fan con un’anticipazione niente male, dicendo: “Penso che tutto ciò verrà rivelato, è tutto ciò che posso dire“.

