Chloe Bennet afferma che è contenta del finale dato a Daisy e parla della possibilità di interpretarla di nuovo

Agents of SHIELD sta per finire, il che significa che i fan adesso si chiedono se questa è davvero la fine per alcuni dei personaggi.

Di recente, i produttori dello spettacolo hanno affrontato la possibilità di uno spin-off e Clark Gregg ha parlato se avrebbe interpretato di nuovo Phil Coulson in futuro. Di recente, Chloe Bennet (Daisy Johnson / Quake), ha smentito le voci secondo che la suggerivano coinvolta in uno spin-off sui Secret Warriors.

Mentre al momento non è pronta a interpretare di nuovo a Quake, Bennet ha recentemente parlato con Playboy e ha detto che sarebbe aperta. L’attrice ha anche rivelato i suoi sentimenti sul finale del suo personaggio in Agents of SHIELD.

“Direi che sono abbastanza contenta”, ha detto Bennet della fine di Daisy. “Ovviamente è uno spettacolo corale, quindi sono insieme agli altri personaggi tanto quanto lo sono con Daisy. È davvero difficile parlare egregiamente di tutti i personaggi, ma hanno fatto un lavoro davvero meraviglioso nel dare agli attori e ai fan una chiusura per ogni personaggio. E l’hanno fatto in modo fantastico. Penso che per chiunque abbia visto lo spettacolo dalla prima stagione, è un finale molto gratificante.”

Playboy ha continuato menzionando Brie Larson, dicendo che la star di Captain Marvel aveva precedentemente rivelato che alcune delle star del MCU hanno chiesto a Kevin Feige un film di supereroi al femminile. Ecco cosa ha detto Bennet riguardo alla possibilità di unirsi a quel cast:

“Se mi volessero, mi piacerebbe farne parte. È un Avengers in alcuni fumetti, quindi mi piacerebbe assolutamente. Con l’universo Marvel non puoi mai dire mai. Guarda Clark Gregg: è morto probabilmente 800 milioni di volte nei panni di Coulson e torna sempre in vita. Avrò sempre spazio nel mio cuore per interpretare Daisy. Sarei molto eccitata se l’occasione mi venisse proposta.”

