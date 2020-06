Chloe Bennet ricorda il pianto durante la lettura della sceneggiatura finale di Agents of SHIELD

Agents of SHIELD è tornato col suo secondo episodio dell’ultima stagione, e i fan sono ansiosi di vedere cosa ci aspetta nell’ultima avventura della squadra.

Con solo 12 episodi rimasti, il cast dello show sta iniziando a riflettere sul loro tempo nella serie e si sta aprendo alle riprese del finale. Di recente, Chloe Bennet (Daisy Johnson / Quake) ha parlato con Playboy di Agents of SHIELD e ha rivelato di essere felice della fine del suo personaggio, rivelando anche di aver pianto la prima volta che ha letto la sceneggiatura finale nel suo ultimo giorno sul set.

“Sono quasi sempre l’ultima persona a vedere o leggere qualsiasi cosa”, ha condiviso Bennet. “Li prendiamo all’ultimo minuto. In realtà ho dei video di me prima di leggerlo. Non so perché sono super drammatica, ma ricordo vividamente l’ultima sceneggiatura. Ricordo di averla vista apparire nella mia e-mail: vederlo finalmente apparire dopo sette anni, sapendo che era l’ultima, è stato abbastanza surreale. In un certo senso ne ho ricavato un momento: ho acceso una candela, ho preso un bicchiere di vino, l’ho letto, ho pianto. Era strano sapere che dovevamo ancora girare, ed è un episodio grande, davvero grande. Gli agenti dello SHIELD sonp evoluti molto rapidamente. La quarantena è stata interessante, perché mi ha dato molto tempo per riflettere su quanto pazza, caotica e speciale fosse quell’esperienza.