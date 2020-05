Chloe Bennet smentisce le voci su uno spin-off di Agents of SHIELD su Quake

La star di Marvel’s Agents of SHIELD, Chloe Bennet sta buttando già le voci circa uno spin-off su Disney +.

Alcuni rumor hanno suggerito che l’attrice cino-americana avrebbe condotto una serie Disney + sulla SWORD, mentre altri rapporti hanno suggerito che la major avesse intenzione di sviluppare una serie su Secret Warriors, che potrebbe quindi presentare la squadra di Daisy Johnson nei fumetti.

Chloe Bennet ha rivelato però che non c’è verità in quelle voci, almeno non che lei sappia.

“Vorrei che fosse vero…”, ha twittato Bennet, “ma non lo è, o quantomeno non ne ho sentito parlare oltre che su Twitter.”

I wish that were true… but they aren’t… I haven’t heard anything about that besides on twitter 😞 https://t.co/McSkx345YJ — Chloe Bennet (@chloebennet) May 18, 2020

Sembra che i fan farebbero bene ad apprezzare l’interpretazione finale che la Bennet farà do Quake nell’ultima stagione di Marvel’s Agents of SHIELD.

Da ABC Studios e Marvel Television, MARVEL’S AGENTS OF SHIELD ritorna per la sua settima e ultima stagione mercoledi 27 MAGGIO. Coulson e gli agenti dello SHIELD sono spinti indietro nel tempo e bloccati a New York City nel 1931. Con il nuovissimo Zephyr pronto a saltare in qualsiasi momento, la squadra deve sbrigarsi a scoprire esattamente cosa è successo. Se fallissero, significherebbe un disastro per il passato, presente e futuro del mondo.

Marvel’s Agents of SHIELD vede protagonisti Clark Gregg nei panni dell’agente Phil Coulson, Ming-Na Wen nei panni dell’agente Melinda May, Chloe Bennet nei panni di Daisy Johnson, Elizabeth Henstridge come l’agente Jemma Simmons, Iain De Caestecker come l’agente Leopold Fitz, Henry Simmons come direttore Alphonso “Mack” MacKenzie, Natalia Cordova-Buckley come Elena “Yo-Yo” Rodriguez e Jeff Ward come Deke Shaw.

Marvel’s Agents of SHIELD è stato co-creato da Joss Whedon, Jed Whedon e Maurissa Tancharoen, che sono anche produttori esecutivi insieme a Jeffrey Bell e Jeph Loeb.

