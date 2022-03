Chloé Zhao a proposito della reazione a Eternals: “La necessità del consenso è un ostacolo per il processo creativo autentico”

L’anno scorso è stato un anno importante per la regista Chloé Zhao. Nei primi mesi del 2021 ha fatto la storia degli Oscar, vincendo Miglior Film e Miglior Regista per Nomadland. E solo pochi mesi dopo, è stato rilasciato uno dei film più divisivi del MCU: l’ambizioso Eternals.

Sebbene il film abbia incassato oltre 400 milioni di dollari al botteghino (anche nell’era della pandemia), ha ricevuto reazioni contrastanti da parte della critica e dei fan della Marvel.

Ora, in una nuova importante intervista con Empire, Zhao riflette sull’accoglienza iniziale del film, sul suo stato di evoluzione e sul perché è stato recepito così. La regista dice che era a conoscenza delle recensioni contrastanti al rilascio, ma non ne era preoccupata.

“Penso che la necessità del consenso sia un ostacolo per qualsiasi processo creativo autentico”, dice a Empire. “Proprio come è un ostacolo per vivere una vita autentica come persona. Ho ricevuto un po’ di consenso e divisioni sul mio lavoro. Nessuno dei due ha una reale influenza su di me come artista, perché ogni volta che ho la fortuna di creare, imparo dal processo. Da ciò in cui sono riuscita e da ciò in cui ho fallito. Ma quel processo di apprendimento è un affare molto intimo. Qualsiasi cosa oltre a ciò, per me, è solo una parte dell’ecosistema che esiste a causa della natura del settore in cui operiamo. Come un fiore o una roccia, riconosco e apprezzo la loro presenza.”

Rilasciato in un momento in cui la pandemia di Coronavirus stava causando sconvolgimenti in tutto il mondo da quasi due anni, Zhao non è rimasta sorpresa dal fatto che l’opinione si sia divisa.

“Eternals doveva essere rilasciato subito dopo Endgame, e non in un momento in cui tutti stanno attraversando una crisi esistenziale”, afferma. “Il film stesso parla di crisi esistenziali, sia per l’umanità che per Dio. Quindi penso che abbiamo previsto l’arrivo di opinioni divisive.”

Zhao ha anche parlato di come il film è stato accolto in relazione ai suoi lavori precedenti – tra cui Nomandland e The Rider – e il presupposto che gli elementi principali di Eternals fossero un prodotto del “processo Marvel” piuttosto che uno suo in quanto regista.

“Quando le persone hanno quella sensazione, come se avessero bisogno di mettere in ordine nelle cose, sentono il bisogno di capire dividendo tutto in scatole”, dice. “Non si tratta di noi, si tratta di loro. E lo dico amorevolmente, perché hanno un certo livello di comfort portato da come funziona il loro approccio all’intrattenimento e al loro mondo – la loro amata Marvel o il loro amato regista indipendente. Questo è l’ordine logico del loro mondo che viene disturbato. Quindi apprezzo la loro passione, per cercare di dare un senso a tutto. La verità è che nessuno è fatto di strati. In questo caso, siamo davvero usciti dagli schemi in cui penso che il mondo ci abbia messo, e ci siamo incontrati nel mezzo a causa dei nostri interessi condivisi. E facendolo davvero, abbiamo messo a disagio molte persone da entrambe le parti. Ma ci sono anche persone che sono più a loro agio quando l’ordine del loro mondo viene disturbato. E poi guardano il nostro figlio d’amore e dicono: ‘Oh! Questo tocca diversi aspetti di me! Mi piace’. Quindi capisco perfettamente la divisione proveniente dalla critica e dai fan. Perché quando si porta questo agli estremi, cose che sono viste come opposte – il mondo da cui vengo e il mondo della Marvel, che sono stati divisi in un modo così ingiusto e sfortunato – ed si emerge nel mondo in cui abbiamo fatto, fondendo il tutto, la reazione diventa simbolo del fatto che ci siamo riusciti; il modo in cui ha fatto sentire a disagio le persone.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...