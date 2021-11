Chloé Zhao anticipa il ritorno allo sviluppo della sua versione western fantascientifica di Dracula

La co-sceneggiatrice/regista di Eternals, Chloé Zhao, anticipa il suo ritorno allo sviluppo della sua versione western fantascientifica del romanzo horror gotico di Bram Stoker, Dracula.

Zhao è emersa per la prima volta nell’industria cinematografica con il suo lavoro nel genere indipendente, in particolare il western contemporaneo del 2017, The Rider, e il suo lavoro che le è valso l’Oscar, Nomadland. Zhao ha recentemente fatto il suo debutto come co-sceneggiatrice e regista dell’ultimo capitolo del film Marvel Cinematic Universe, Eternals, uscito nelle sale all’inizio di questo mese con recensioni contrastanti da parte della critica e un modesto incasso al botteghino di oltre $ 341 milioni contro i suoi $ 200 milioni di produzione bilancio.

Pubblicato per la prima volta nel 1897, Dracula è considerato uno dei più grandi frammenti della letteratura inglese e un’opera importante nell’horror gotico e nel genere dei racconti coi vampiri. Il romanzo ha generato innumerevoli adattamenti cinematografici e televisivi nel corso degli anni, alcuni dei più notevoli sono Dracula del 1932 con Bela Lugosi, e Dracula di Bram Stoker diretto dal maestro Francis Ford Coppola e guidato da Gary Oldman nel ruolo del vampiro. Diversi nuovi adattamenti di Dracula sono attualmente nelle varie fasi di sviluppo e uno potrebbe prendere nuovo slancio.

Poche settimane dopo il suo debutto nel MCU, la Zhao si è rivolta ad Instagram per stuzzicare circa il ritorno allo sviluppo del suo adattamento fantascientifico di Dracula. La regista ha condiviso una foto vintage di un simil-Nosferatu in groppa ad un cavallo con la didascalia che presenta solo un’emoji di un bicchiere di vino rosso.

Potete dare un’occhiata al post di Zhao qui sotto:

L’adattamento di del di Zhao segna il quinto adattamento del romanzo horror gotico di Stoker in lavorazione in seno alla Universal Pictures.

Altri progetti in fase di sviluppo includono una versione più fedele di Karyn Kusama alla Blumhouse, il più comico Renfield con Nicholas Hoult di Robert Kirkman, un musical di Monster Mash e Last Voyage of the Demeter di André Øvredal. L’approccio del regista di Eternals al materiale è sicuramente il più curioso, visto che ibrida western e fantascienza con la storia di Dracula.

L’anticipazione del ritorno allo sviluppo del suo adattamento di Dracula è perfettamente in linea con il suo specifico punto di vista per il film. Sebbene la fantascienza e il western possano sembrare qualcosa di stridente assieme a Dracula, Zhao ha riscontrato un grande successo di critica con i suoi primi tre lungometraggi, che hanno tutti radici in questi generi.

Mentre l’immagine di Zhao che suggerisce il suo ritorno allo sviluppo di Dracula non indica alcuna finestra temporale chiara su quando arriveranno nuovi aggiornamenti per il film, la sua apparente conferma del ritorno al progetto dovrebbe essere una notizia entusiasmante per coloro desiderosi di vedere questa talentuosa regista all’opera di nuovo.

