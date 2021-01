Chris Evans pare tornerà nei panni di Steve Rogers in un prossimo progetto del MCU

Chris Evans pare tornerà nei panni di Steve Rogers alias Captain America in un prossimo progetto del Marvel Cinematic Universe.

L’attore ha inizialmente concluso la sua corsa come Capitan America in Avengers: Endgame. Alla fine del film è apparso come una versione precedente di Steve Rogers e ha passato lo scudo all’amico Sam Wilson aka Falcon.

Evans ha iniziato il suo viaggio nel MCU nel 2011 in Captain America: The First Avenger e si è unito alla formazione originale degli eroi più potenti della Terra in The Avengers del 2012. L’attore era notoriamente riluttante ad unirsi all’universo dei supereroi in espansione dei Marvel Studios a causa del numero di film in cui avrebbe dovuto impegnarsi, che all’epoca erano sei. Da allora ha recitato in sette film del MCU e ha fatto cameo in altri due. Ora sembra che Evans sia pronto per tornare come Capitan America.

Oggi, Deadline riporta che Evans è in trattative per tornare nel MCU come Capitan America in un prossimo progetto Marvel.

La pubblicazione riporta che l’attore è vicino alla conclusione di un affare, o che l’affare è già stato chiuso. Inoltre non sarà un nuovo capitolo della serie di film di Captain America, ma qualcosa di simile al ruolo di Robert Downey Jr dopo Iron Man 3, ma più simile a Captain America: Civil War e Spider-Man: Homecoming. Non è chiaro per quale progetto potrebbe tornare Evans, ma potrebbe essere un film o un programma TV visto che i Marvel Studios si stanno espandendo nel regno della televisione con Disney +.

