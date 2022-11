Chris Hemsworth ha rivelato il suo desiderio di passare oltre circa l’interpretazione di Thor di Taika Waititi

Il Dio del tuono della Marvel ha probabilmente attraversato più evoluzioni nel MCU rispetto a qualsiasi altro personaggio. Dai suoi primi giorni in stile shakespeariano alla commedia slapstick portata avanti da Taika Waititi in Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder, il dio del tuono ne ha passate tante.

Anche se inizialmente si è dimostrato popolare con il debutto di Waititi nel MCU, l’attuale Thor troppo comedy non ha incontrato il conseso del pubblico, specialmente dopo che Love and Thunder è stato al centro di forti critiche circa il tono. Ora, il futuro Marvel del regista premio Oscar appare aperto, ma molto meno che certo.

Ultimamente, lo stesso Hemsworth ha iniziato a discutere di cosa potrebbe riservargli il futuro nel MCU, inclusa la possibilità di una morte permanente. E mentre la star inizia la sua pausa dalla recitazione, l’australiano si è aperto circa le sue speranze per un Thor diverso nella sua prossima apparizione.

Parlando con Josh Horowitz, Chris Hemsworth ha espresso le sue speranze per il suo futuro nel MCU. L’attore ha rivelato in particolare il suo desiderio di passare oltre l’interpretazione di Waititi del personaggio. L’attore ha sottolineato come le sue prime due uscite da solista di Thor e i suoi ultimi due film siano abbastanza simili, quindi sente il bisogno di rinnovarsi per tenere i fan “sulla punta dei piedi”.

“Guardando Thor 1 e 2 li vedi abbastanza simili. Ragnarok e Love and Thunder sono simili. Quindi si tratta di reinventare il personaggio. Ho avuto un’opportunità così unica con Infinity War ed Endgame di fare cose molto drastiche con il personaggio. Mi piace, mi piace tenere le persone sulla punta dei piedi. Mi tiene sulle spine. Mi coinvolge. L’ho già detto prima: quando diventa troppo familiare, penso che ci sia il rischio di diventare pigri, perché si sa cosa si sta facendo. Quindi non lo so.”

Hemsworth ha sottolineato come sia ancora incerto il fatto se sarà “invitato a tornare”, ma se dovesse tornare, vorrebbe vedere “una versione drasticamente diversa nel tono” dai suoi precedenti film da solista.

