Chris Hemsworth lascia Crime 101? Il rumor fa tremare Amazon

Nel mondo sfavillante dello streaming, una feroce battaglia per i diritti di distribuzione di Crime 101, il promettente heist movie tratto dall’acclamato racconto di Don Winslow, ha infiammato gli animi. Gli ardenti contendenti Amazon e Netflix si sono scontrati in una sfida epica per portare sul loro servizio questo film, che promette di essere un autentico capolavoro. Chi sono i protagonisti di questo colpo cinematografico? Nientemeno che i due iconici attori di Hollywood, Pedro Pascal e Chris Hemsworth.

Amazon, Crime 101 è suo per 90 Milioni di dollari!

È stata una lotta titanica, con entrambe le piattaforme streaming pronte a sfoggiare i loro portafogli. Sono stati messi sul piatto ben 100 milioni di dollari per questo film, ma alla fine è stata Amazon a portare a casa la vittoria con uno sbalorditivo investimento di “soli” 90 milioni. Pare che Netflix avesse alcune richieste particolari, tra cui una revisione della sceneggiatura, che la produzione non era disposta ad accettare.

Nel frattempo, Pedro Pascal e Chris Hemsworth devono ancora finalizzare i loro accordi, ma il destino del progetto è appeso a un filo sottile. Hemsworth potrebbe persino abbandonare il ruolo, un’ipotesi che ha scatenato una tempesta di speculazioni. Tutto questo, mentre uno sciopero di attori continua a gettare ombre sinistre sull’inizio delle riprese.

Il colpo del secolo: Chris Hemsworth e Pedro Pascal sul set di Crime 101

Il cuore palpitante di questa epica narrazione è un racconto di Don Winslow, osannato come uno dei grandi heist movie alla stregua di “Heat”. Il film ci trascinerà nella frenetica sequenza di furti di gioielli lungo la pittoresca costa del Pacifico, in California. Mentre la polizia collega i crimini a un brutale cartello di narcotrafficanti colombiani, il determinato detective Lou Lubesnkick crede che l’artefice di questi audaci colpi sia un misterioso individuo, intento a orchestrare il suo capolavoro criminale. Ma chi saranno Pedro Pascal e Chris Hemsworth in questa storia? Al momento, il loro ruolo rimane un segreto ben custodito.

Per Chris Hemsworth, noto al grande pubblico come il poderoso Thor del Marvel Cinematic Universe, questo film rappresenta un passo audace dopo il suo recente successo con “Tyler Rake 2”, il sequel dell’action movie che ha spaccato su Netflix. Dall’altra parte, Pedro Pascal, celebre per le sue memorabili performance in serie TV come “Narcos”, “Il Trono di Spade”, “The Mandalorian” e la fresca “The Last of Us”, ha una lista di progetti futuri che fanno brillare gli occhi.

Tra questi spiccano “Strange Way of Life”, un emozionante western in arrivo il 21 settembre, “Il Gladiatore 2”, e l’intrigante commedia on the road, “Drive Away-Dolls”, che segna il debutto alla regia di Ethan Coen. E non dimentichiamoci di “Weapons”, il nuovo horror di Zach Cregger, che aggiunge ulteriori sfumature al suo brillante futuro cinematografico. “Crime 101” sarà diretto da Bart Layton, già maestro dietro la cinepresa di un altro capolavoro di rapina, “American Animals”. Non resta che tenere gli occhi aperti per ulteriori aggiornamenti sulla data di uscita di questa attesissima pellicola.