Chris Hemsworth non sarà Hulk Hogan: errore incredibile di Netflix, ecco cosa succederà al biopic sul wrestler

Cari amici, tenetevi forti alla vostra sedia: se siete tra coloro i quali speravano di veder interpretare Hulk Hogan da Chris Hemsworth, siamo spiacenti di dovervi riportare delle notizie amare, o meglio, amarissime. Nonostante quanto poco fa annunciato da Netflix, sembra proprio che il biopic sull’atleta baffuto più amato di sempre non si farà.

Ma vediamo più da vicino il ruolo di tutte le forze coinvolte in gioco, così da poterci fare un’idea sul destino del film.

2019: la promessa di Netflix e la nascita del biopic

Nel lontano 2019, Netflix ci ha promesso una visione epica. Un biopic che avrebbe narrato le origini di uno dei più grandi lottatori di tutti i tempi, il leggendario Hulk Hogan. Una carriera che lo ha trasformato in un’icona del wrestling, pronta a scuotere gli anelli della storia. Hogan stesso avrebbe preso le redini come produttore esecutivo, mentre il talentuoso Todd Phillips, noto per il suo lavoro su “Joker,” avrebbe diretto l’opera.

E chi altro avrebbe potuto interpretare il ruolo del mitico lottatore se non il possente Chris Hemsworth, noto per essere il Dio del Tuono nell’Universo Cinematografico Marvel? L’impressionante fisico di Hemsworth nelle vesti di Thor aveva catturato l’attenzione persino di Hulk Hogan, che sui social aveva scherzato dicendo: “È abbastanza bello da interpretarmi!“.

Sì a Chris Hemsworth, no ai diritti

Tuttavia, sembra che ci siano state delle nuvole temporalesche nel cielo azzurro di questa produzione. In una recente intervista, il wrestler ha rivelato un colpo al cuore per i fan. Il progetto è affondato come un peschereccio in una tempesta. Netflix ha perso i diritti per il biopic, e le ragioni sono tutte legate a questioni finanziarie. Hogan ha dovuto prendere una decisione difficile, cambiando rotta. Adesso, i diritti sulla storia della sua vita sono stati ceduti a un altro studio, che promette sorprese a non finire. Hogan mantiene la speranza, sperando che Todd Phillips e Chris Hemsworth possano tornare in gioco. A suo parere, c’è ancora una possibilità di farlo funzionare.

L’incredibile sogno di Hogan

In ogni caso, Hogan è un uomo di speranze. Al momento, il destino del film è incerto, ma una cosa è chiara nella mente del lottatore: se il film verrà mai realizzato, Chris Hemsworth dovrà indossare le piume e i baffi. “Fin da quando abbiamo iniziato a parlarne,” dice Hogan, “ho sempre saputo che se c’è un film su Hulk Hogan, Chris Hemsworth dovrà interpretarmi. Dopotutto, condividiamo anche la stessa data di compleanno! Abbiamo discusso la cosa, e lui era entusiasta. Mi ha confessato di non aver mai interpretato una persona reale e che un film sulla mia vita potrebbe essere la cosa più grande della sua carriera!”

E ora, la domanda che arde nelle menti dei fan di tutto il mondo: sperate anche voi di vedere Chris Hemsworth incarnare l’immortalità dell’icona del wrestling, Hulk Hogan, sul grande schermo? Fatecelo sapere nei commenti, e incrociate le dita per un futuro più luminoso per questa epica collaborazione!