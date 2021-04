Chris Terrio a proposito di Batman V Superman e del taglio di 30 minuti nella versione cinematografica

La saga della Zack Snyder’s Justice League, la Snyder Cut, Joss Whedon, e il rilascio di Batman v Superman è molto ben documentata, a questo punto. Ma ora che lo sceneggiatore Chris Terrio sta parlando, stiamo imparando di più su come la visione di Snyder dell’universo DC è stata assemblata per il grande schermo e quante persone sono state coinvolte nel plasmarla. E quando è arrivato il momento per Terrio di salire a bordo per riscrivere Batman v Superman, è successo solo a causa del nuovo interprte di Bruce Wayne, Ben Affleck.

Terrio ha recentemente parlato con Vanity Fair del suo coinvolgimento in Batman v Superman e Justice League. Durante la discussione, ha parlato di come si è riunito con il regista e protagonista di Argo per aiutare a rivedere la sceneggiatura di Batman v Superman e dargli più profondità.

“Ben [Affleck] mi ha chiamato e mi ha detto che stava lavorando a questo film, che era un film di Superman in cui avrebbe interpretato Batman”, ha spiegato Terrio. “Quindi mi ha chiesto se avessi letto la sceneggiatura e se avessi preso in considerazione la possibilità di riscriverla. Mi ha chiesto se avrei fatto un lavoro sui personaggi. Quindi era già determinato e c’era già lo storyboard in cui Batman avrebbe cercato di uccidere Superman, una strada oscura per il vigilante. Marchiava criminali, e aveva alcuni elementi oscuri che erano non negoziabili e già parte della storia.”

Terrio ha parlato del suo desiderio di creare una storia in cui il pubblico credesse alla follia di Batman, paragonandolo al capitano Achab di Moby Dick. Batman era stato “traumatizzato dalla guerra di Krypton arrivata sulla Terra”. Terrio ha anche parlato del nome del film e di come avrebbe potuto essere.

“Ho scritto le bozze del film Batman / Superman, che non si chiamava Batman v Superman: Dawn of Justice. Non l’ho nominato nella sceneggiatura. In effetti, ho scoperto come si chiamava il film insieme al resto del mondo di Internet. Non sono stato consultato sul titolo, e sono rimasto sorpreso come chiunque altro. Non l’avrei chiamato Batman v Superman: Dawn of Justice.”

Terrio ha aggiunto: “L’ho letto e ho pensato, suona solo importante e senza idee in un certo senso. Sordo. L’intenzione del film era di fare qualcosa di interessante, oscuro e complesso, non mettere su uno scontro WWE stile Las Vegas“.

Quando gli è stato chiesto come si è sentito dopo l’uscita cinematografica di Batman v Superman, Terrio ha sottolineato il suo orgoglio per la sceneggiatura che ha consegnato ma ha criticato la richiesta della Warner Bros. di un taglio più breve del film.

“Ero orgoglioso della sceneggiatura quando l’ho completata, ma se rimuovi 30 minuti che danno ai personaggi la loro motivazione per il climax, il film non funziona”, ha detto Terrio. “Come abbiamo appreso dalle due versioni di Justice League, non puoi saltare la caratterizzazione del personaggio e pensare che il pubblico se ne freghi. Quella roba è stata successivamente ripristinata nella versione estesa.”

Facendo riferimento alla “Ultimate Edition”, ha continuato:

“Quindi questo castello di carte che era stato costruito per motivare questo scontro tra i due eroi preferiti d’America non aveva alcun senso. Questo è quello che è successo con Batman / Superman. Il film è sempre stato sarebbe stato oscuro. Ci sarebbero sempre state persone che semplicemente non volevano vedere quella versione di un mondo di fumetti, e lo capisco. Ma ciò che mi ha ferito è stata la critica che la sceneggiatura non era coerente, perché quando io ha consegnato la sceneggiatura allo studio – di cui, a detta di tutti, erano contenti – aveva senso.”

