Christian Bale ha odiato la quantità di green screen utilizzata in Thor: Love and Thunder.

Noto per la sua versatilità e le trasformazioni fisiche per i suoi ruoli, l’attore premio Oscar ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe in Thor: Love and Thunder nei panni di Gorr the God Butcher, il cattivo del film che, dopo la morte di sua figlia Love, acquisisce la Necrosword e s’imbarca in una crociata volta ad uccidere tutti gli dei. Oltre a Bale, Love and Thunder ha visto nel cast Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Russell Crowe e Natalie Portman.

In qualità di caposaldo dello studio, Thor: Love and Thunder ha fatto ampio uso di effetti visivi e green screen per dare vita ai suoi fantastici ambienti e ambientazioni. i green screen sono diventati uno strumento comune nelle produzioni hollywoodiane ad alto budget, ma agli attori non sempre piace recitare di fronte a loro poiché non c’è nulla di pratico con cui reagire e può rendere il lavoro più difficile..

Durante una recente intervista con GQ per promuovere il suo nuovo film, Amsterdam, Bale ha riflettuto sul suo debutto alla Marvel all’inizio di quest’anno e, in particolare, sulla sua prima vasta esperienza con la recitazione su green screen. La star di Thor: Love and Thunder non ricorda l’esperienza con affetto, definendola “la definizione di monotonia”.

“È la prima volta che lo faccio. Voglio dire, la sua definizione è monotonia. Hai delle brave persone con te. Hai altri attori che sono molto più esperti di te. Riesci a differenziare un giorno dall’altro? No. Assolutamente no. Non hai idea di cosa fare. Non riuscivo nemmeno a differenziare una fase dalla successiva.”

