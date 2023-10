Christian De Sica farà un nuovo film con Massimo Boldi: tutto sul nuovo progetto con Paolo Virzì!

Nel mondo del cinema italiano, poche coppie hanno lasciato un’impronta così indelebile come quella formata da Massimo Boldi e il leggendario Christian De Sica. Dopo ben vent’anni di risate e successi, il duo comico di fama mondiale sembrava essersi separato per sempre. Tuttavia, una sorprendente dichiarazione da parte di Boldi ha scosso il panorama cinematografico.

Durante un’apparizione straordinaria su BellaMa’, condotta da Pierluigi Diaco su Rai 2, il celebre attore lombardo, noto anche come “Cipollino”, ha rivelato un segreto che ha mandato i fan in visibilio: un nuovo film potrebbe essere in arrivo, e non è solo uno qualsiasi, ma scritto nientemeno che da Paolo Virzì, uno dei registi più amati d’Italia!

Tutte le anticipazioni sul grande ritorno di Christian De Sica e Massimo Boldi

La notizia dell’imminente riunione di Massimo Boldi e Christian De Sica sul grande schermo è come un raggio di sole nel buio dei tempi recenti. “Christian De Sica ed io abbiamo un progetto straordinario in cantiere, un nuovo film scritto da Paolo Virzì,” ha dichiarato entusiasticamente Boldi. Tuttavia, c’è un ostacolo da superare: il finanziamento.

“Purtroppo, come si dice a Milano, non si trova chi mette i danè. Dopo il Covid, il mondo del cinema è stato duramente colpito” ha lamentato Boldi in un’intervista toccante.

Ma la speranza non è persa! Il cast di BellaMa’ si è offerto di lanciare una raccolta fondi per sostenere questo ambizioso progetto, una vera e propria celebrazione del ritorno della coppia iconica che ha fatto ridere generazioni intere.

Massimo Boldi e Christian De Sica

Accanto a suo nipote, Massimo Federico, in occasione della Festa dei Nonni, Massimo Boldi ha condiviso commosse parole sulla sua vita personale. Mi sono innamorato di Maria Teresa in una latteria a Milano, che io avevo preso in gestione. Settimana scorsa avremmo festeggiato 50 anni di matrimonio.

L’incredibile eredità cinematografica della coppia

L’annuncio del ritorno di Massimo Boldi e Christian De Sica sul grande schermo ha fatto rivivere l’epoca d’oro della commedia italiana. Questa straordinaria coppia ha regalato al pubblico alcuni dei film più indimenticabili della storia del cinema. Dai cinepanettoni iconici alle commedie brillanti, il loro lavoro è un tesoro nazionale.

E ora, con il supporto di Paolo Virzì, potrebbero prepararsi a regalarci un’altra gemma cinematografica da aggiungere alla loro straordinaria collezione di successi. Non vediamo l’ora di vedere cosa il futuro ha in serbo per questi due talentuosi attori e per il cinema italiano!