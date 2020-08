Christopher Daniel Barnes vorrebbe interpretare Incubo in Doctor Strange 2

Il doppiatore di Spider-Man, Christopher Daniel Barnes, vorrebbe interpretare Incubo in Doctor Strange 2.

La domanda su quale personaggio Marvel vorrebbe interpretare è stata posta a un panel virtuale del Wizard World per Fandom di quest’anno. Non dovrebbe sorprendere il fatto che Barnes voglia fare qualcosa nel regno della CGI.

Dopo il successo di Spider-Man: Un Nuovo Universo due anni fa, molti fan chiedono che la sua interpretazione iconica del personaggio faccia parte in qualche modo del sequel. Anche se potrebbe essere all’orizzonte, Barnes sta pensando anche di sedersi di fronte a Benedict Cumberbatch nel prossimo film del MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

I fan non hanno idea di cosa stia pianificando la Marvel per il film, ma la star di Spider-Man vorrebbe lanciare il suo cappello sul ring.

“Vorrei interpretare Incubo in Doctor Strange. È un personaggio affascinante, e penso che ci vorrebbe un sacco di voice over e CGI. Ovviamente non mi hanno assunto, ma è quello che mi piacerebbe fare”, ha riso. “È oscuro, psicologico, interessante ed è un personaggio molto, molto malvagio.”

Sul fronte Spider-Man, Barnes è stato contattato numerose volte per essere sia un eroe che un cattivo nei cameo.

“Ho avuto l’onore di interpretare 30 diversi Spider-Men nel corso degli anni, è stato incredibile. Lo farei in un secondo”, ha spiegato Barnes. “Voglio dire, lo adoro, ed è un grande onore ogni volta che ti chiedono di partecipare. Mi hanno fatto tornare con diversi ruoli da cattivo, e come dice un vecchio proverbio: ‘o muori da eroe o vivi abbastanza a lungo da diventare il cattivo’.”

