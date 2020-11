Christopher Landon vorrebbe dirigere un reboot de Lo Strano caso del Dottor Jekyll e Mr.Hyde

Gli originali mostri della Universal portano con sé molte opportunità di narrazione, oltre che aspettative, motivo per cui sono stati reinventati in vari modi nel corso dei decenni, e ora il regista di Happy Death Day e Freaky, Christopher Landon, ha recentemente sottolineato che, se gli venisse data la possibilità Il Dottor Jekyll e Mr.Hyde sarebbe l’adattamento che vorrebbe dirigere.

Il romanzo originale del 1886, Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde di Robert Louis Stevenson, è stato adattato in una serie di spettacoli teatrali nel corso degli anni e ha ispirato altri adattamenti, che includono film sia nel 1931 che nel 1941.

“Jekyll e Hyde. Questo è quello che mi piacerebbe fare”, ha condiviso Landon con Entertainment Tonight parlando dei reboot coi mostri. “Guarda, voglio dire, Leigh Whannell ha già fatto qualcosa di fantastico, ha fatto il meglio. The Invisible Man è stato un fuoricampo totale e penso che farà la stessa cosa con Wolf Man. Quindi lui ha quella parte del franchise. Ma io Penso che Jekyll e Hyde sarebbero molto divertenti perché già solo come concetto, c’è molto da mio, e penso che sia davvero spaventoso perché tutti noi ci sentiamo come se avessimo dei mostri dentro di noi.”

A partire dal 2017, la Universal Pictures sperava di far rivivere le sue creature iconiche con il Dark Universe, il cui capostipite è stato La Mummmia con Tom Cruise.

Purtroppo, quel film è stato sia una delusione critica e finanziaria, essenzialmente ponendo fine al franchise prima ancora che potesse decollare. Quel film prevedeva anche l’apparizione del Dr. Jekyll e di Mr.Hyde interpretati da Russell Crowe, che era già stato annunciato come protagonista in un adattamento pianificato.

Il seguente capitolo del Dark Universe avrebbe dovuto essere La Sposa di Frankenstein, solo per poi essere ritardato più volte, quasi cancellato, ed ora rifuso in un nuovo concept, Bride, con Scarlett Johansson. Infine si è saputo che Whannell avrebbe diretto un reboot di The Invisible Man. Al riguardo il pubblico si è dimostrato cautamente ottimista, ed alla fine il film ha ripagato le aspettative, in quanto davvero di qualità. In seguito a quel successo, è stato scelto per una nuova interpretazione di The Wolf Man con Ryan Gosling, mentre il regista di Jennifer’s Body and The Invitation, Karyn Kusama, è stato annunciato per un nuovo Dracula.

