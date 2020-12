Christopher Nolan elabora la sua critica sulla decisione di Warner e del suo potenziale impatto sul cinema

Come il contraccolpo contro la Warner Bros. la nuova strategia di streaming continua a crescere, e il regista Christopher Nolan elabora la sua critica sulla decisione dello studio e del suo potenziale impatto sul business del cinema.

Con una decisione bomba, la Warner Bros. ha annunciato che ogni film in programma per il 2021, inclusi Dune, In the Heights e The Matrix 4, sarebbe stato disponibile per lo streaming su HBO Max lo stesso giorno della sua uscita nelle sale. La mossa ha attirato critiche rapide e diffuse da Hollywood, in parte per le sue implicazioni per il futuro dei film, ma anche perché lo studio apparentemente non ha informato nessun regista o talento prima della decisione.

In un’intervista con NPR rilasciata venerdì, Nolan – che in particolare ha insistito che la Warner Bros. distribuisse il suo film, Tenet, nelle sale nonostante la pandemia di COVID-19 – ha definito la nuova strategia dello studio “un segno di grande pericolo” per i dipendenti dell’industria cinematografica.

“L’aspetto economico non è corretto a meno che non si stia osservando semplicemente i movimenti del prezzo delle azioni, il numero di occhi sul nuovo servizio di streaming”, ha detto Nolan. “Il cinema è davvero solo una parte di ciò di cui stiamo parlando qui. Stai parlando della tua finestra home video, delle tue finestre secondarie e terziarie. Queste sono cose molto importanti per l’economia del business e per le persone che lavorano all’attività.”

Il regista ha aggiunto di essere preoccupato per i membri della troupe e gli attori in difficoltà che fanno affidamento sui pagamenti residui per guadagnarsi da vivere.

“Sto parlando di quando arrivo sul set e devo girare una scena con un cameriere o un avvocato che ha due o tre battute”, ha spiegato Nolan. “Hanno bisogno di guadagnarsi da vivere in quella professione, lavorando forse a volte un paio di giorni all’anno. Ed è per questo che la struttura dei residui è a posto. Questo è il motivo per cui i sindacati si sono assicurati la partecipazione di persone a lungo termine. Quindi, quando un film viene venduto a un’emittente televisiva 20 anni dopo che è stato realizzato, viene effettuato un pagamento alle persone che hanno collaborato a quel film. E questi sono principi importanti che quando un’azienda inizia a svalutare i singoli beni utilizzandoli come leva per una diversa strategia aziendale senza prima capire come dovranno far funzionare quelle nuove strutture, è un segno di grande pericolo per le persone comuni che lavorano in questo settore.”

Nolan aveva già criticato Warner Bros. e HBO Max nelle interviste, definendolo “il peggior servizio di streaming”, criticando la decisione sopra citata come miope e ribadendo la sua fede che l’esperienza teatrale sarebbe durata. Non è stato l’unico regista a farlo. Judd Apatow, che non ha film con la Warner Bros. nell’imminente lista, ha detto che la decisione dello studio di non informare i talenti in anticipo ha mostrato una mancanza di rispetto “sbalorditiva”. Come Nolan, anche il regista di King of Staten Island ha sollevato la questione dei residui.

“Crea un incubo finanziario, perché la maggior parte delle persone sono pagate con residui – vengono pagati in back-end”, ha detto Apatow. “Quello che ne ricavano dopo anni e anni di duro lavoro si basa solitamente sul successo dei loro film. E quindi ora cosa significa avere un film direttamente in streaming? Come decideranno loro cosa pagarti? Hai anche un contratto che ti consente di negoziare o dipende solo da loro a questo punto? Solleva migliaia di domande, che sono sicuro sono molto complicate.”

Nel frattempo, il regista di Dune Denis Villeneuve ha scritto un saggio per Variety inveendo contro la nuova strategia, scrivendo che il proprietario della Warner Bros. AT&T “ha dirottato uno degli studi più rispettabili e importanti nella storia del cinema”.

“Non c’è assolutamente amore per il cinema, né per il pubblico qui”, ha scritto Villeneuve. “Con il lancio di HBO Max finora fallito, AT&T ha deciso di sacrificare la Warner Bros., l’intera lista delle uscite del 2021, nel disperato tentativo di attirare l’attenzione del pubblico. Il cinema è una collaborazione, che fa affidamento sulla fiducia reciproca del lavoro di squadra, e la Warner Bros. ha dichiarato di non essere più nella stessa squadra. Credo fermamente che il futuro del cinema sarà sul grande schermo, qualunque cosa dica un dilettante di Wall Street. Sin dall’alba dei tempi, gli esseri umani hanno avuto bisogno di esperienze di narrazione comune. Una volta che la pandemia sarà finita, i cinema saranno di nuovo pieni di amanti del cinema. Questa è la mia ferma convinzione. Non perché l’industria cinematografica ne abbia bisogno, ma perché noi come umani ne abbiamo bisogno.”

