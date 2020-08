Christopher Nolan ha ammesso di essere eccitato di vedere Robert Pattinson di The Batman

Il regista Christopher Nolan ha ammesso di essere eccitato per l’imminente svolta fantastico / realistico di Batman in cui vedremo la star del suo Tenet, Robert Pattinson.

Leggi anche: Jeffrey Wright parla della sceneggiatura elogiandone la direzione e il tono

Come molte persone in tutto il mondo negli ultimi mesi della pandemia COVID-19, Nolan ha dovuto affrontare le proprie difficoltà. Il suo nuovo film, Tenet, uscito di recente in 70 paesi, ha lottato per mantenere l’uscita nelle sale, una battaglia che ha visto l’arrivo del thriller di spionaggio fantascientifico continuamente rinviato. Presentato come il blockbuster che salverà le sale cinematografiche dopo gli effetti paralizzanti del COVID, Tenet ha già ricevuto recensioni entusiastiche da parte di alcuni critici e, ad oggi, i fan sono soddisfatti di quella che sembra essere un’altra esplorazione intelligente dello spazio e del tempo.

Ma mentre la popolarità di Tenet continua a crescere, il lavoro passato di Nolan sulla trilogia de Il Cavaliere Oscuro rimane il suo coronamento per molti. Robert Pattinson, che recita in Tenet, ha conquistato il ruolo dell’eroe omonimo in The Batman, lasciando i fan a chiedersi cosa potrebbe pensare Nolan di questo prossimo passo nel franchise.

In una nuova intervista tramite il canale YouTube della CNA, la rete di notizie con sede a Singapore ha deciso di sollevare l’argomento. Nolan ha ammesso che quando Pattison ha scoperto per la prima volta che avrebbe assunto il ruolo dell’eroe DC sul set di Tenet, è stato mantenuto “un rispettoso silenzio” sull’argomento. Ma con il passare del tempo e le riprese di Tenet erano quasi terminate, ci sono state conversazioni e scherzi.

Nolan ha parlato con Pattinson del ruolo e dei suoi aspetti fisici. Ammette anche di essere “elettrizzato” dal fatto che Pattinson sia stato scelto e che crede che il 34enne farà un lavoro straordinario.

“Di certo non mi ha chiesto alcun consiglio. Abbiamo mantenuto un rispettoso silenzio sulla questione fino a quasi la fine delle riprese. Abbiamo detto un paio di cose e fatto un paio di battute. Abbiamo avuto un po’ di conversazioni sui vari aspetti di ciò che avrebbe dovuto affrontare. Ma ero entusiasta che fosse stato scelto. Penso che farà un lavoro straordinario e sono davvero entusiasta di vedere cosa farà con quel personaggio.”

The Batman uscirà nelle sale statunitensi l’1 ottobre 2021, per la regia di Matt Reeves, su una sceneggiatura di Mattson Tomlin e dello stesso Reeves, e con Dylan Clark e Matt Reeves come produttori.

La fotografia è a cura di Greig Fraser, mentre la colonna sonora sarà composta da Michael Giacchino.

Nel cast Robert Pattinson (Bruce Wayne / Batman), Zoë Kravitz (Selina Kyle / Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot / Pinguino), Paul Dano (Edward Nashton / Enigmista), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (Commissario Jim Gordon) e John Turturro (Carmine Falcone).

Fonte

Mi piace: Mi piace Caricamento...