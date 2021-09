Chungking Mansions: Rina Takeda è tra le trattative per lo zombie movie di Hong Kong

La star d’azione giapponese Rina Takeda, l’attrice e modella coreana Go Joon-hee, l’attrice di Hong Kong Wiyona Yeung e gli attori di Singapore, Desmond Tan e Rebecca Lim, pare siano in trattative per unirsi al film di zombi di Hong Kong, Chungking Mansions.

Chungking Mansions racconta la storia di un gruppo eterogeneo di persone provenienti da tutto il mondo che deve scalare l’iconico edificio di Chungking Mansions, nel mezzo di un’epidemia di zombi a Hong Kong.

Il thriller d’azione sarà girato principalmente in inglese – il protagonista è un americano che cerca disperatamente di salvare sua moglie e suo figlio che sono rintanati a Chungking Mansions – ma ci è stato detto che il film conterrà un certo numero di lingue tra cui giapponese, cantonese, e coreano per riflettere la natura multiculturale sia della produzione che della stessa Chungking Mansions.

Go Joon-hee pare interpreti un modello di alto profilo che partecipa al lancio di una nuova campagna di moda quando si verifica l’epidemia. Wiyona Yeung interpreta una guru del benessere coinvolta nel caos che ne consegue. Desmond Tan pare interpreti un imbroglione che aiuta un americano a localizzare la sua famiglia. Kevin Leslie sarà un backpacker britannico in cerca della sua ragazza. Rebecca Lim è in trattative per interpretare un spadaccina e braccio destro dell’uomo dietro l’epidemia. Rina Takeda sarebbe stata scelta come agente speciale dal Giappone alla ricerca dei responsabili.

Il regista-produttore Bizhan M. Tong ha detto a Deadline riguardo il film:

“Chungking Mansions contribuisce all’evoluzione della tradizione degli zombie movie, mentre rende omaggio a storie di carattere sociale cariche in stile George A. Romero, avvicinando il tono a Get Out e Us di Jordan Peele.”

