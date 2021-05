Cillian Murphy ripensa al suo provino per Bruce Wayne in Batman Begins

L’interprete dello spaventapasseri, Cillian Murphy, ha recentemente ripensato alla sua audizione per interpretare Bruce Wayne in Batman Begins di Christopher Nolan.

È difficile immaginare qualcun altro che non sia Christian Bale nel ruolo di Bruce Wayne all’interno della trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, ma Cillian Murphy era in corsa per il ruolo prima di essere scelto per interpretare lo Spaventapasseri in Batman Begins.

Lo screen test di Murphy faceva parte dei contenuti speciali del cofanetto della trilogia, ed è decisamente interessante da vedere. Parlando a The Hollywood Reporter di quel momento in cui fece il provino per Batman, prima dell’uscita di A Quiet Place: Part II, Murphy ha spiegato che non è mai stato vicino ad ottenere il ruolo di Bruce Wayne.

Durante l’intervista, Cillian Murphy ha spiegato che “l’unico attore giusto per quella parte” era Christian Bale. Tuttavia, Murphy è stato grato per l’opportunità perché lo ha portato a stabilire un buon legame con il regista Christopher Nolan.

Murpy è persino arrivato al punto di dire che non pensava di essere “materiale per Bruce Wayne“. La sua performance memorabilmente raccapricciante come Jonathan Crane AKA Spaventapasseri è stata comunque eccellente.

“Non credo di essere mai stato stato vicino all’ottenere quel ruolo. L’unico attore che aveva ragione per vivere quella parte in quel momento, secondo me, era Christian Bale, ed ha decisamente fatto faville. Quindi, per me, è stata solo un’esperienza, e poi si è trasformata in qualcos’altro. Si è trasformato in quel personaggio, lo Spaventapasseri, e si è trasformato in un rapporto di lavoro con Chris. Quindi, ripenso con molto, molto affetto a quel periodo, ma non mi sono mai, mai, mai considerato materiale per Bruce Wayne.”

Potete dare un’occhiata allo screen test di Cillian Murphy di seguito:

Mi piace: Mi piace Caricamento...