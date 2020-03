La Cineteca di Milano mette a disposizione il catalogo in streaming dei film per la quarantena

La fondazione cineteca di Milano ha reso gratuito il catalogo in streaming dei film. È sufficiente registrarsi. Se volete usufruirne potete farlo cliccando qui.

Oltre a questo, grandi imprese e grandi gruppi, sul sito del Governo, hanno messo a disposizione servizi gratuiti per aiutarci in questo momento difficile in cui è bene rimanere a casa.

Alcuni esempi sono:

Vodafone – elimina limiti di minuti e giga;

Amazon – mette a disposizione formazione e Prime Video;

Mondadori – regala Abbonamenti gratuiti per tre mesi ai magazine del Gruppo;

La Repubblica – gratis per 3 mesi;

La Stampa – gratis per 3 mesi;

Infinity – regala 2 mesi gratis alla sottoscrizione dell’abbonamento

Ma non solo! Come vi abbiamo illustrato nel nostro articolo potete ingannare il tempo in molti modi in questi momenti di quarantena. La prima cosa che ci viene in mente è un bel viaggio immersivo nel mondo dei videogiochi. Se avete una Play Station 4 e un abbonamento Play Station Plus, per esempio, potete usufruire dell’opzione giochi gratuiti per godersi un grande classico come Shadow of the Colossus o un più tranquillo Sonic Forces.

Shadow of the Colossus il remake rimasterizzato e ricostruito dell’omonimo classico per PS2 del 2005, creato da Fumito Ueda e del cosiddetto Team ICO. Un gioco veramente superlativo e nonostante si tratti di una riedizione, vista la profondità del lavoro effettuato da Bluepoint, è caldamente consigliato anche dai nostalgici del gioco originale. Per quanto riguarda Sonic Forces parliamo di un platform con Sonic, non un gioco imperdibile ma certamente qualcosa che stimolerà la vostra voglia di svago.

Ma ovviamente potete anche approfittare di sconti esclusivi per acquistare grandi titoli come l’edizione game of the year di Marvel’s Spider-Man, che al prezzo di 37, 49 euro promette di regalarvi diverse ore di divertimento per i fan di quel tipo di giochi – ovvero quelli simili ai giochi Batman: Arkham. Vi segnaliamo anche Death Stranding che con uno sconto del 20% arriva alla cifra di 63,99 euro. Se però i vostri gusti sono tutt’altro potete approfittare dello sconto della Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a 27,99 euro, che contiene il gioco di ruolo open world, pluripremiato, Kingdom Come: Deliverance e tutti i DLC rilasciati: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards e A Woman’s Lot.

In ultimo, ma giusto per non dilungarmi troppo, vi consiglio anche l’offerta per Horizon: Zero Dawn edizione completa, non tanto per lo sconto in se in realtà di pochi euro, ma per il gioco che è un vero capolavoro senza tempo. Ovviamente non l’annuncio della serie HBO su The Last of Us potreste anche voler tornare a fareu un giro nell’America post-apocalittica, cosa che vi consigliamo vivamente.

Ovviamente se avete una buona connessione, 7 giorni di tempo per una prova gratuita e voglia di sottoscrivere un abbonamento Playstation Now potete giocare a grandi titolo in questo marzo 2020 come, Control (fino al 31 agosto 2020), vivamente consigliato, o ancora Shadow of the Tomb Raider, Wolfenstein II The New Colossus, Dead or Alive 5 Last Round, Toukiden Kiwami e Toukiden 2 e tanti altri.

Se però avete maggior diletto per film e serie tv vi invitiamo a leggere il nostro articolo che illustra ciò che potete, e vi consigliamo, di vedere sulle varie piattaforme di streaming disponibili.

Ecco il link, sfruttateli!!

https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/

