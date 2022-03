Cip e Ciop: Agenti Speciali, ecco il trailer del film revival delle ex star televisive di Disney Afternoon

Disney+ ha diffuso il primo trailer e un nuovo poster per il film originale Cip e Ciop Agenti Speciali. Un ritorno atteso da 30 anni, la commedia d’azione che fonde animazione CGI e live-action ritrova le ex star televisive di Disney Afternoon nella Los Angeles dei giorni nostri. Il film debutterà il 20 maggio 2022 in esclusiva su Disney+.

Cip e Ciop Agenti Speciali vede coinvolti nel cast delle voci italiane Raoul Bova e Giampaolo Morelli che doppieranno rispettivamente i protagonisti Cip e Ciop. Il personaggio di Monterey Jack avrà invece la voce di Jonis Bascir.

Qui sotto potete vedere il trailer:

Il film è diretto da Akiva Schaffer (Saturday Night Live), scritto da Dan Gregor e Doug Mand (Crazy Ex-Girlfriend) ed è prodotto da Todd Lieberman (Wonder) e David Hoberman (La Bella e la Bestia), mentre Alexander Young (Extinction) e Tom Peitzman sono gli executive producer.

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

