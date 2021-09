Clark Gregg elogia Kevin Feige e sostiene che Agents of Shield sia canon nel MCU

L’interprete dell’agente Coulson, Clark Gregg, crede che Agents of Shield sia canon nel MCU.

Se c’è una cosa su cui i fan della Marvel amano discutere, è di ciò che è canon e cosa non lo è. Il dibattito è iniziato quando il MCU si è esteso alla televisione con Agents of Shield, presentato in anteprima su ABC. Lo spettacolo ha visto Clark Gregg riprendere il ruolo dell’amato e coraggioso agente Coulson da The Avengers. Poco dopo, la Marvel ha firmato un accordo con Netflix, dando vita a serie di successo come Daredevil e Jessica Jones.

Mentre sia gli spettacoli della ABC che quelli di Netflix fanno riferimento direttamente ai film del MCU, i film non hanno dato agli spettacoli lo stesso amore.

Ci sono state incongruenze tra i film e gli spettacoli televisivi, come il Darkhold che si mostra anche in WandaVision e sembra completamente diverso da quando è apparso per la prima volta in Agents of Shield. Parlando con il Marvel Movie Minute, Clark Gregg si è aperto su come crede che Agents of Shield sia canonico nel MCU, nonostante le numerose discrepanze.

“Ho visto momenti in cui le persone sentivano come lo Agents of SHIELD fosse stato decanonizzato, soprattutto dopo le cose accadute in WandaVision, in modi che non riuscivo nemmeno a seguire, e sono abbastanza abile in queste cose. [Feige] è così di classe con i fan, penso solo che sia per questo che la Marvel ha fatto qualcosa di così speciale, è [perché] la loro priorità numero uno è prendersi cura dei fan […] Ho letto questo commento l’altro giorno in cui qualcuno ha detto che ‘questo ha sminuito Agents of SHIELD?’. E [Feige] ha detto: ‘Sai, penso che tu stia davvero sottovalutando quanto siano potenti e appassionati i fan di quello spettacolo e gli spettacoli di Netflix’. Non sottovaluterei mai loro o la possibilità che quei personaggi tornino, perché davvero voglio vedere Charlie Cox nei film, voglio davvero vedere le persone che amano quegli spettacoli nei film. Voglio tutto più collegato, voglio vederli in crossover, perché penso che sia quello che vogliono i fan della Marvel.”

L’attore di Agents of Shield ha continuato lodando il capo del MCU, Kevin Feige, con cui ha iniziato a lavorare per la prima volta in Iron Man del 2008, il primo film a dare il via all’universo cinematografico.

“È davvero forte. Sai, ho avuto i miei migliori momenti partecipando a quei film. Mi è piaciuto fare tutto. E mi sono davvero divertito un mondo. Non bramo niente… è davvero lusinghiero per me che le persone sembrino ancora chiedersi di quando Coulson tornerà. Sai, mi piace guardare quello che [il presidente dei Marvel Studios] Kevin [Feige] e tutti hanno fatto. E’ stato davvero fantastico, e lo è sempre stato anche con me.”

Sebbene non ci sia una risposta chiara o diretta riguardo al posto che Agents of Shield occupa nel canone MCU, è diventato evidente che idee, oggetti e persone degli spettacoli possono presentarsi in quello che è considerato il MCU vero e proprio. Visto che Gregg ha parlato di Charlie Cox, le voci suggeriscono che riprenderà il suo ruolo di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home, cosa che consoliderebbe ulteriormente l’unificazione delle precedenti serie televisive e dei film.

