Clerks 3: ecco il trailer del nuovo film di Kevin Smith

Il regista indipendente e icona geek Kevin Smith ha pubblicato il trailer di Clerks III online, offrendo ai fan un first-look a molti dei personaggi del film.

Il film, che uscirà questo autunno, segue Dante Hicks (Brian O’Halloran), Randal Graves (Jeff Anderson), assieme ai loro co-cospiratori Becky (Rosario Dawson), Elias (Trevor Fehrman) e il New Jersey convenience store che è stato il luogo di nascita del Smith’s View Askewniverse, il suo piccolo universo cinematografico condiviso di film che ha preceduto la Marvel di circa 15 anni e che include 8 film (incluso Clerks III).

L’ultimo film di Smith, Jay & Silent Bob Reboot, è ambientato nello stesso universo, ma fuori dalla banda del Quick Stop, Jay (Jason Mewes) e Bob (Kevin Smith) hanno visto solo Dante, e anche allora solo brevemente.

Clerks III presumibilmente rivelerà se Jay, Bob, Dante e Randal sono ancora partner commerciali al Quick Stop o meno.

In Clerks II, Randal, in un momento di chiarezza mentre era seduto in una cella di prigione, ha ammesso a Dante che se avesse potuto fare qualcosa con la sua vita, avrebbe riaperto il (allora chiuso) Quick Stop e l’avrebbe gestito lui stesso con Dante al suo fianco. L’unico ostacolo era il denaro che, si è scoperto, Jay e Bob avevano in abbondanza a causa del loro lucroso trambusto nel vendere marijuana illegalmente. In Jay e Silent Bob Reboot abbiamo scoperto che avevano aperto un negozio, che però è stato chiuso nel film perché aperto illegalmente.

Potete vedere il trailer qui sotto:

