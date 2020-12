Cobra Kai 3: ecco il trailer dell’attesissima terza stagione!

“L’unico modo per porre fine a tutto questo è lavorare insieme“. Di tutte le domande sollevate nel primo trailer della stagione 3 di Cobra Kai (in anteprima il mese prossimo su Netflix), questa potrebbe essere la più grande: Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) stanno effettivamente unendo le forze per fermare Kreese? (Martin Kove)?

L’anticipazione di due minuti conferma anche un paio di apparizioni importanti provenienti dall’universo di Karate Kid: la nemesi di Daniel nella Parte II, Chozen (Yuji Okumoto), e il suo interesse amoroso, Kumiko (Tamlyn Tomita).

L’ultima volta che abbiamo lasciato gli ex rivali di Karate Kid nel finale della seconda stagione, la loro tregua provvisoria è stata distrutta dall’epica rissa al liceo che ha lasciato Sam (Mary Mouser) sfregiato e Miguel (Xolo Maridueña) in coma. Nel nuovo trailer, Daniel e Johnny sono tornati a parlare: li vediamo spedire alcuni teppisti in una sorta di rissa in garage e discutere i punti più fini dell’opera di Sylvester Stallone con la moglie di Daniel, Amanda (Courtney Henggeler): “Tango e Cash erano detective della droga“, le dice Johnny, perché ovviamente Johnny è sul canone di Tango & Cash.

Altre grandi rivelazioni dal trailer: Kyler (Joe Seo) è tornato a tormentare Hawk (Jacob Bertrand), Robby (Tanner Buchanan) è rinchiuso, e Miguel… è sveglio e viene curato dal suo vecchio sensei, Johnny Lawrence. Non c’è ancora traccia della Ali di Elisabeth Shue, ma ehi, questo è solo il primo trailer. Un fan può sperare.

Qui sotto potete vederlo:

Cobra Kai si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence. Da pupillo dell’upper class di All Valley, Lawrence si è trasformato in un fallito di mezza età che vive alla giornata. La strada verso la redenzione lo porterà a riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo in tal modo la sua rivalità con Daniel LaRusso, divenuto nel frattempo un facoltoso imprenditore di saloni automobilistici. Dal canto suo LaRusso, dismessi i panni dell’allievo, decide d’insegnare il karate a un suo giovane dipendente, che a sua insaputa è il figlio di Johnny Lawrence che ha un pessimo rapporto con il padre, prendendo idealmente il posto del defunto signor Miyagi. La rivalità tra Lawrence e LaRusso tornerà più viva che mai…

Cobra Kai è una serie del 2018 creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Premium, per poi essere acquistata da Netflix, e con Katrin L. Goodson e Bob Wilson. La fotografia è a cura di Cameron Duncan, mentre la colonna sonora è composta da Leo Birenberg e Zach Robinson.

Nel cast William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha “Sam “LaRusso) e Tanner Buchanan (Robby Keene).

