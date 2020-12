Cobra Kai 3: una serie di prime immagini lasciano intendere cosa aspettarsi dalla nuova stagione!

Dopo l’arrivo su Netflix e l’enorme successo che ha avuto, Cobra Kai tornerà a gennaio con la sua tanto attesa terza stagione (e poi con una quarta), e il dramma dojo contro dojo tra Johnny Lawrence, John Kreese e Daniel LaRusso si farà ancora più intenso.

Grazie ad EW, adesso possiamo stemperare l’attesa con una serie di prime immagini dall’attesissima terza stagione della serie, continuazione degli eventi narrati nella saga di Karate Kid, con qualche informazione nuova di pacca.

Dalle foto possiamo vedere Daniel e Amanda (Courtney Henggeler) che non esattamente sembrano felici, probabile che questo abbia a che fare con quanto accaduto nel finale della seconda stagione, visto che sembrano in effetti all’interno di un ufficio (probabilmente l’uffico del preside della scuola di loro figlia). Sappiamo cosa è accaduto, ed infatti un’altra immagine mostra il nostro sensei Johnny Lawrence al capezzale del letto del suoi allievo preferito, Miguel, infortunato alla schiena in modo grave alla fine della seconda stagione.

Ma il Cobra Kai non si ferma nemmeno di fronte ad una tragedia come quella di Miguel, infatti in un’altra immagine possiamo vedere Tory e Falco che si allenano in quella che ora è il dojo di Kreese. Pensieri però attanagliano la mente dei due giovani, come si può notare.

Nella quarta immagine vediamo Daniel ricevere un’occhiataccia dalla sua scontrosa figlia / studentessa, Samantha, cosa che probabilmente sarà riconducibile a ciò che è successo nel finale di stagione, e in qualche modo lei sarà sia in punizione per aver contravvenuto alle “regole” del Miyaghi-Do Karate, più propense verso la pace rispetto al Cobra Kai. E sembra inerente agli allievi di Daniel e ciò che è successo alla fine della seconda stagione, sembra che Robby sia sotto messo in gattabuia.

Potete vederle qui sotto:

Cobra Kai si svolge 34 anni dopo gli eventi narrati dal primo film della serie Karate Kid e segue la vita del “cattivo” Johnny Lawrence. Da pupillo dell’upper class di All Valley, Lawrence si è trasformato in un fallito di mezza età che vive alla giornata. La strada verso la redenzione lo porterà a riaprire il famigerato dojo di karate Cobra Kai, riaccendendo in tal modo la sua rivalità con Daniel LaRusso, divenuto nel frattempo un facoltoso imprenditore di saloni automobilistici. Dal canto suo LaRusso, dismessi i panni dell’allievo, decide d’insegnare il karate a un suo giovane dipendente, che a sua insaputa è il figlio di Johnny Lawrence che ha un pessimo rapporto con il padre, prendendo idealmente il posto del defunto signor Miyagi. La rivalità tra Lawrence e LaRusso tornerà più viva che mai…

Cobra Kai è una serie del 2018 creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Premium, per poi essere acquistata da Netflix, e con Katrin L. Goodson e Bob Wilson. La fotografia è a cura di Cameron Duncan, mentre la colonna sonora è composta da Leo Birenberg e Zach Robinson.

Nel cast William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha “Sam “LaRusso) e Tanner Buchanan (Robby Keene).

