Cobra Kai 4: ecco il primo teaser trailer dell’amata serie insieme alla data d’uscita!

Non molto tempo fa lo spinoff di The Karate Kid, Cobra Kai, è stato rinnovato da Netflix per una quinta stagione.

Riprendendo dopo gli eventi dei film originali di The Karate Kid, la serie vede protagonisti i membri del cast originale William Zabka, Ralph Macchio e Martin Kove con le nuove aggiunte Mary Mouser, Tanner Buchanan, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña e Peyton List.

Lo spettacolo è iniziato nel 2018, in anteprima su YouTube Red, che ha prodotto lo show fino alla terza stagione prima di porre fine alla loro programmazione. Netflix ha acquisito lo spettacolo e ha rilasciato la stagione 3 (così come le stagioni precedenti) sul suo catalogo, ed è presto diventata la serie più vista sulla piattaforma.

Ed oggi, grazie all’evento speciale Netflix noto come TUDUM possiamo mostrarvi un’anteprima della quarta stagione.

Potete vederla qui sotto:

Cobra Kai si concentra sulla rivalità tra due dojo di karate in competizione, il Cobra Kai, gestito da Johnny Lawrence, e Miyagi-Do, gestito da Daniel LaRusso. La faida tra Johnny e Daniel è iniziata durante gli eventi di The Karate Kid, dove un Daniel vittima di bullismo impara il karate da un improbabile insegnante, il signor Miyagi, e sconfigge Johnny nel torneo di karate All-Valley. Dopo la perdita di Johnny, il suo sensei, John Kreese (Kove), lo rinnega e lo caccia dal Cobra Kai. La storia di LaRusso è proseguita per altri due film, con il quarto incentrato sulla nuova studentessa di Miyagi, interpretata da Hilary Swank. Gli eventi della serie riprendono quando Johnny fonda un nuovo Cobra Kai da adulto, spingendo Daniel ad avviare Miyago-Do, riaccendendo la loro rivalità e trascinando la propria prole e altri studenti nel mix.

Con il debutto della stagione 4 di Cobra Kai a dicembre, Netflix ha annunciato che la stagione 5 di Cobra Kai è stata confermata e inizierà la produzione questo autunno. La serie di grande successo verrà girata ancora una volta ad Atlanta, continuando la saga di Cobra Kai e Miyago-Do Karate, diventata un fenomeno culturale ben oltre il 1984.

Gli showrunner Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg continueranno a produrre lo spettacolo, che ha ottenuto quattro nomination agli Emmy per la sua terza stagione, tra cui Miglior serie comica, Miglior interpretazione acrobatica, Miglior montaggio sonoro per una serie comica, drammatica o d’animazione.

La quarta stagione arriverà il 31 dicembre.

