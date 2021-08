Cobra Kai 4: Netflix annuncia la data d’uscita con un breve teaser trailer!

La strada per All Valley sarà pronta per dicembre con l’uscita di un nuovo teaser dedicato alla quarta stagione di Cobra Kai di Netflix. E mentre Daniel (Ralph Macchio) e Johnny (William Zabka) hanno unito le forze dei loro rispettivi dojo, Miyagi-Do e Eagle Fang, ci può essere un solo vincitore e il team Cobra Kai di Kreese (Martin Kove) ha una reale possibilità di portare a casa il premio.

Qualsiasi fan dell’universo di Karate Kid sa che vincere All Valley significa più di un breve momento sotto i riflettori, specialmente per i tre sensei che hanno accumulato decenni di amara storia di competizione tra di loro.

Il fatto che gli ex nemici mortali Daniel e Johnny stiano lavorando insieme per sconfiggere Kreese costituisce di per sé la base per una battaglia epica, ma Kreese è sempre pronto per la guerra e avrà il supporto del suo amico Terry Silver (Thomas Ian Griffith) questa volta.

Con un teaser trailer Netflix ha annunciato l’uscita della nuova stagione di Cobra Kai, fissata per il 4 dicembre 2021.

Potete vederlo qui sotto:

Karate. Is. Coming. COBRA KAI will return with Season 4 this December. pic.twitter.com/hrOuBESyvS — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 5, 2021

Cobra Kai è una serie del 2018 creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald per YouTube Premium, per poi essere acquistata da Netflix, e con Katrin L. Goodson e Bob Wilson.

La fotografia è a cura di Cameron Duncan, mentre la colonna sonora è composta da Leo Birenberg e Zach Robinson.

Nel cast William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha “Sam “LaRusso) e Tanner Buchanan (Robby Keene).

